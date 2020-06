Ivo de Palma: da I Cavalieri dello Zodiaco a Jojo, i 5 ruoli anime della voce di Seiya

Molti doppiatori italiani si dedicano spesso a cinema e serie TV. C'è anche chi predilige il mondo degli anime o si dedica a ruoli di ogni genere. Vi abbiamo parlato di Maurizio Merluzzo o dell'ormai leggendaria Emanuela Pacotto. Oggi vi proponiamo invece i cinque ruoli della storica voce de I Cavalieri dello Zodiaco.

Ivo de Palma nasce a Napoli nel 1962 e da quando muove i suoi primi passi nel mondo del lavoro con la sua voce si dedica quasi esclusivamente a ruoli di anime, cartoni animati e videogiochi. Vediamo quali sono i suoi cinque ruoli più importanti.

Partiamo con un ruolo in cui è ancora attivo: Gai Maito di Naruto , il personaggio che si è dimostrato un profondo conoscitore del taijutsu. Il sensei avrà la voce di Ivo de Palma ancora per un po' dato che alla fine della serie in Italia mancano ancora diversi episodi.

Facciamo poi un salto molto indietro nel tempo con Kaede Rukawa di Slam Dunk . Il rivale di Hanamichi Sakuragi ha questa voce dall'inizio degli anni 2000.

. Il rivale di Hanamichi Sakuragi ha questa voce dall'inizio degli anni 2000. Passiamo da una serie a un OAV con Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders. Prima dell'avvento di David Production che ha ripreso in mano il mondo di Araki negli anni '10 c'erano delle brevi serie ed episodi speciali. Alcuni di questi approdarono in Italia come quelli dedicati alla terza serie e Ivo de Palma diede la voce a Jotaro Kujo , il protagonista.

Il quarto ruolo che vi proponiamo riguarda ancora non una serie ma dei film d'animazione. Stiamo parlando di Devilman - La genesi, Devilman - L'arpia Silen e Amon - Apocalypse of Devilman. Anche qui fu il protagonista Akira Fudo ad avere la voce di Ivo de Palma .

. Infine il suo ruolo per eccellenza, probabilmente quello per cui è più famoso tra i fan degli anime in Italia. Quello con Seiya di Pegasus de I Cavalieri dello Zodiaco è una collaborazione che dura da decenni e che è stata reiterata in ogni serie, episodio speciale, film e altro genere di trasposizione come il recente rifacimento di Netflix.

Con tanti anni di carriera alle spalle, naturalmente Ivo de Palma non si ferma a I Cavalieri dello Zodiaco e i pochi altri descritti sopra. Sempre rimanendo in campo anime, ricordiamo anche che ha avuto il ruolo di Toki in Ken il guerriero: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo, Mirko in Kiss me Licia e Charlie Red di Tommy la stella dei Giants.