Ivo De Palma torna a dire la sua sul remake de I Cavalieri dello Zodiaco targato Netflix

Nelle scorse ore lo storico doppiatore di Pegasus, Ivo De Palma, è tornato a parlare del remake della serie per cui è diventato famoso, prodotto da Netflix e intitolato I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya. Andiamo a sentire cosa ha da dire nel lungo video da lui condiviso.

Da quando è stato annunciato I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, remake marcato Netflix della storica serie creata da Masami Kurumada, , che tanto successo ha avuto in passato, si sono scatenate una grande quantità di reazioni da parte degli appassionati e degli addetti ai lavori. Dalle polemiche sul cambio di sesso del personaggio di Andromeda a quelle per la qualità della produzione, non mancano di certo gli argomenti di discussione.

In Italia I Cavalieri dello Zodiaco gode di uno status privilegiato, e appartiene all'Olimpo delle serie anime che sono entrate prepotentemente nel cuore del pubblico. Una buona parte del successo è dovuta anche al doppiaggio italiano, accuratamente studiato e di grande impatto, come tutti i fan ricorderanno. Per questo, dopo l'annuncio del remake Netflix, la voce storica di Pegasus Seiya, Ivo De Palma, ha deciso di dire la sua in un video su Youtube.

Dopo le reazioni a quel video (e alle parole che il doppiatore ha rilasciato alla redazione di Everyeye in un'intervista esclusiva), De Palma ha deciso di tornare sulla tematica, e ha rilasciato un secondo video, sia in risposta ai commenti alla sua iniziale esternazione, sia per completare il suo pensiero sull'operazione che Netflix ha deciso di intraprendere con il franchise, compresa la possibilità che arrivi un doppiaggio in lingua italiana.

Il suo pensiero si sofferma sia su coloro che considerano il lavoro low cost, sia su coloro che si lamentano a prescindere dei cambiamenti, una posizione che egli ritiene illogica quando si parla di un processo di reinvenzione della serie. Non mancano poi un'analisi più dettagliata del trailer rilasciato nelle scorse settimane e neanche qualche frecciata contro coloro che lo accusano di sfruttare il tutto per farsi promozione.

Insomma, di carne al fuoco ce n'è in abbondanza, e, se volete sapere cosa ne pensa uno dei principali fautori della serie in Italia del remake I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya targato Netflix, non vi resta che ascoltare cosa ha da dire nel lungo video riportato nella parte superiore della notizia. Ricordiamo che la serie debutterà sulla piattaforma streaming in questione nell'estate del 2019.