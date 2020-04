Izuku Midoriya di My Hero Academia sta diventando troppo forte?

La storia di My Hero Academia segue principalmente le avventure che il giovane Izuku Midoriya affronta ogni giorno, al fianco dei suoi compagni del liceo Yuei, per diventare un Pro Hero, e anche il nuovo "Simbolo di Pace". Tuttavia sembra che tale personaggio abbia raggiunto livelli troppo elevati rispetto allo standard dell'opera di Horikoshi.

Come successore di All Might naturalmente non potevamo aspettarci altro dall'inizialmente timido Midoriya, che potrebbe tranquillamente rientrare tra gli studenti più promettenti, nonché più forti, dell'intera accademia.

Analizziamo insieme una serie di elementi che sottolineano la distanza tra Deku e gli altri Heroes.

Prima di tutto dobbiamo considerare che il Quirk One For All, ereditato da All Might, non causa più effetti negativi sul corpo di Midoriya. Questa è un'enorme differenza se si considerano i Quirk dei suoi compagni, dato che presentano tutti delle conseguenze più o meno negative.

Seconda cosa da mettere in evidenza è la rivalità tra Deku e Bakugo. Amici d'infanzia i due studenti hanno impiegato poco tempo per distinguersi tra gli altri per i rispettivi poteri. Nonostante i due abbiano già combattuto, bisogna ricordare che Midoriya in quell'occasione ha utilizzato il 20% del suo potere, quindi è plausibile che il protagonista potrebbe facilmente sconfiggere il suo amico/rivale.

L'aspetto, forse più importante, da considerare è che questa incredibile abilità di Deku finirà per togliere sempre più spazio al lavoro di squadra. Quando l'Unione dei Villain è apparsa per la prima volta sulle pagine del manga, abbiamo visto la Classe 1-A collaborare per sopravvivere. Nella quarta stagione dell'anime tuttavia Midoriya ha combattuto diverse volte in solitaria, escludendo l'aiuto della piccola Eri.

Inoltre questo rapido avanzamento dei poteri di Deku potrebbe inficiare anche sui ritmi della trama, eliminando del tutto la tensione negli scontri con i vari Villain. L'ultimo elemento da mettere in evidenza, finora apparso unicamente nel manga, è che, grazie al suo Quirk, Midoriya non ha accesso solamente ai poteri di All Might, ma anche a quelli di tutte le altre persone che in passato hanno posseduto il One For All.

Vi ricordiamo che in rete sono apparsi i primi spoiler del capitolo 267 del manga, e che di recente abbiamo realizzato una classifica sui cinque Quirk più potenti tra quelli visti finora.