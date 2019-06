Izuku Midoriya di My Hero Academia si mostra in una fanart in versione adulta

Kohei Horikoshi è riuscito a creare un universo di personaggi che, nonostante la giovane età, riesce a distinguersi per forza e capacità da hero. Izuku Midoriya, protagonista di My Hero Academia, è naturalmente uno di quelli che ha fatto più sforzi ed è cresciuto di più, nonostante sia nato senza quirk. Cosa potrebbe raggiungere però in futuro?

Essendo ancora sedicenne e attualmente al primo anno del liceo per eroi U.A., Izuku Midoriya deve ancora farne di strada per diventare un vero e proprio pro hero. Tuttavia, tanti fan hanno già immaginato il protagonista di My Hero Academia in chiave adulta o, comunque, nei suoi primi venti anni.

A questi si aggiunge @ao.david23, un illustratore che ha pensato di condividere su Reddit negli scorsi giorni un'immagine del giovane Deku ma dopo aver finito la sua carriera da studente liceale. Nell'immagine che potete vedere in calce, possiamo osservare Midoriya disegnato con un tratto più realistico e con uno sguardo molto più adulto, capelli più corti e un fisico nettamente più definito e robusto di quello attuale.

Anche il look del costume sembra aver ricevuto altre influenze, aggiungendo caratteristiche che non sono presenti nell'attuale design. E voi, come ritenete questa fan art del protagonista di My Hero Academia? Izuku da adulto riuscirà a reggere alle aspettative dei fan? La quarta stagione dell'anime sarà in onda da ottobre 2019, e ha già mostrato i character design dei Big Three.