Izuku Midoriya di My Hero Academia viene immaginato in versione femminile

Tutti si sono chiesti almeno una volta come sarebbe stato il proprio personaggio preferito se fosse stato disegnato o realizzato col sesso opposto. È una domanda che sta ultimamente affliggendo molti appassionati di My Hero Academia con Izuku Midoriya, il quale è stato rappresentato come una ragazza da Kohei Horikoshi in persona.

Su Reddit, il popolare social network, negli scorsi giorni sono comparse diverse fan art, ma tra queste c'erano alcune che hanno attirato l'attenzione più di altre. Oltre alla versione ufficiale pensata da Kohei Horikoshi con i protagonisti di My Hero Academia in versione sesso scambiato, arriva anche quella di un fan che immagina un Izuku Midoriya in versione ragazza.

Nel post che vedete in calce, l'utente e illustratore XxAsachii ha immaginato come sarebbe una eventuale protagonista al femminile del popolare manga supereroistico. Capelli più lunghi e raccolti con due fermagli, mentre indossa quello che sembra uno yukata. Magari è in procinto di partecipare a qualche festival tradizionale giapponese in compagnia dei suoi amici di scuola. Alcuni fan hanno anche proposto alcuni nomi per la controparte femminile di Deku, come Izuki o Kokono.

Intanto, il protagonista di My Hero Academia ha ricevuto una nuova action figure mentre indossa la sua divisa da eroe.