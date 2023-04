J-Pop: tutti gli annunci dell'editore dalla prima giornata del Napoli Comicon

Il Napoli Comicon si riafferma come una delle fiere dedicate al mondo del fumetto, sia occidentale che orientale, più rilevanti sul nostro territorio, e nel corso della seconda giornata la casa editrice J-Pop non si è lasciata sfuggire l’occasione di presentare alcune interessanti novità che si aggiungeranno presto al catalogo.

Durante l’incontro e panel speciale dedicato a Le meraviglie di Blue Giant sono stati infatti presentati quattro titoli in arrivo nei prossimi mesi. Il primo è la serie sequel Blue Giant Supreme, scritta e disegnata da Shinici Ishizuka. Composta da cinque volumi la serie arriverà in Italia in formato deluxe, 15 centimetri x 21 centimetri, e narra il sequel diretto della storia del sassofonista Dai Miyamoto, che guidato dalla sua passione per il jazz riuscirà ad arrivare in Europa. Sappiamo già che la storia continuerà in Blue Giant Explorer.

Il secondo annuncio ha riguardato invece Watashi no otto wa reitouko ni neumette iru, volume unico scritto da Misaki Yazku e disegnato da Hyaku Takara, in cui si tratta da vicino il delicato tema della violenza sulle donne, e della vendetta della protagonista nei confronti del marito. Nana infatti deciderà di ribellarsi, uccidere il marito, e nascondere il cadavere nel congelatore, una serie di decisioni che le potrebbero costare molto.

La terza novità è la serie Taiyou to tsuki no hagane di Daruma Matsura, attualmente in corso, arrivata al sesto volume, che narra la vita di un samurai disperato e rimasto senza occupazione, che viene salvato dalla richiesta di matrimonio di una donna che sembra avere dei segreti. Infine, l’ultimo annuncio della giornata di oggi, 29 aprile 2023, da parte di J-Pop, ha riguardato Manga no Kakikata: la guida al manga di Osamu Tezuka, un prezioso testamento lasciato dal dio dei manga a chiunque voglia cimentarsi in questo mestiere, o sia profondamente appassionato del medium.

