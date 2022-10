J-POP e gli annunci di Lucca Comics 2022: tornano grandi autori

J-POP è partita con l'acceleratore. In vista della manifestazione lucchese, la più famosa e frequentata del mondo nerd italiano, la casa editrice milanese ha già divulgato alcuni dei titoli che arriveranno in Italia nel prossimo periodo. Ma non è finita, perché con l'inizio di Lucca Comics and Games 2022, sono arrivate altre rivelazioni.

Con una live su Twitch il giorno prima dell'inizio di Lucca Comics and Games 2022, J-POP ha annunciato l'acquisizione di questi manga:

Hirayasumi di Shinzo Keigo ;

; My Blissful Marriage di Akumi Agitogi e Rito Kosaka;

My Charms Are Wasted on Kuroiwa Medaka di Ran Kuze;

Mononogatari di Onigunso;

Ice Guy and the Cool Female Colleague di Miyuki Tonogaya;

Tasogare Outfocus di Jyanome;

Ashita Niji ga Denakutemo di Noriko Kihara;

Stay Gold di Hideyoshico;

Hikaru Ga Shinda Natsu di Ren Mokumoku;

Tokyo Higoro di Taiyo Matsumoto;

Ping Pong di Taiyo Matsumoto ;

; # DRLC - Midnight Children di Shinichi Sakamoto;

Choujin X di Sui Ishida ;

; Devil Lady di Go Nagai;

Atom Cat di Osamu Tezuka ;

; The Crater di Osamu Tezuka.

Quindi ci sono tanti ritorni molto graditi, tra cui Taiyo Matsumoto, Osamu Tezuka e Go Nagai, senza dimenticare manga premiati di recente come Hirayasumi e titoli di spessore da autori di rilievo come Choujin X di Sui Ishida (Tokyo Ghoul) e # DRLC Midnight Children di Shinichi Sakamoto (The Climber, Innocent e Innocent Rouge). Quali acquisterete tra questi manga?