J-POP annuncia 11 nuovi manga e novel, tra Komi Can't Communicate e Steins;Gate

J-POP si sta dando ancora da fare. La casa editrice, dopo i segnali dati sulla pagina Facebook e gli altri social nei giorni scorsi in cui lanciava enigmi per i lettori, ha rivelato finalmente le novità per il suo pubblico. Grazie a un video e un comunicato sulla loro pagina, comunicano ben 11 nuovi titoli in arrivo.

Questi 11 tra manga e light novel arriveranno nei prossimi mesi nel catalogo J-POP. Ecco quali sono:

Komi Can't Communicate di Tomohito Oda , uscita prevista per ottobre 2020;

, uscita prevista per ottobre 2020; Kaos - Osamushi Collection di Osamu Tezuka, uscita prevista per ottobre 2020;

Steins;Gate 0 - Box di Mages e Taka Himeno, uscita prevista per l'autunno 2020;

The Promised Neverland Novel 2 - La storia di Mamma e Grace Field Collection Set 2 di Nanao, Kaiu Shirai e Demizu Posuka, uscita prevista per l'autunno 2020;

- La storia di Mamma e Grace Field Collection Set 2 di Nanao, Kaiu Shirai e Demizu Posuka, uscita prevista per l'autunno 2020; Dacci dentro, Nakamura! di Syunedi, uscita prevista per l'autunno 2020;

Liquor and Cigarettes di Ranmaru Zariya, uscita prevista per l'autunno 2020;

Il richiamo di Cthulhu di Gou Tanabe, uscita prevista per l'autunno 2020;

La finestra di Orfeo di Riyoko Ikeda, uscita prevista per l'inverno 2020-2021;

Search and Destroy Box 1-3 di Atsushi Kaneko, uscita prevista per l'inverno 2020-2021;

Tokyo Revengers di Ken Wakui , uscita prevista per l'inverno 2020-2021;

, uscita prevista per l'inverno 2020-2021; Death Stranding di Hideo Kojima e Hitori Nojima, uscita prevista per l'inverno 2020-2021.

Arriva finalmente Komi Can't Communicate, un manga che in tanti richiedevano e che in tutto il mondo è ha riscosso un gran successo. Continua anche la produzione di light novel e pack speciali per The Promised Neverland grazie all'arrivo della seconda light novel. Un altro titolo di spessore è indubbiamente Tokyo Revengers, manga di Weekly Shonen Magazine che a breve diventerà un anime.