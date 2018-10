J-POP annuncia l'arrivo del terzo cofanetto di Pokemon- La Grande Avventura

L'azienda J-POP ha annunciato la pubblicazione imminente del terzo cofanetto dedicato alla serie di fumetti Pokemon- La Grande Avventura. Il nuovo prodotto verrà commercializzato a partire dal 24 ottobre, con la possibilità di ottenerlo anche presso la fiera di Lucca Comics & Games 2018.

Durante la giornata di oggi la pagina Facebook ufficiale della J-POP ha pubblicato la notizia che, a partire dal 24 ottobre e anche presso lo stand dedicato a Lucca Comics & Games 2018, sarà possibile acquistare il nuovo cofanetto dedicato alla serie di Pokemon- La Grande Avventura:

"Abbiamo come il sentore che fosse molto atteso... Ecco il nuovo cofanetto di Pokémon - La Grande Avventura, in compagnia dei suoi predecessori! Pokémon Rubino & Zaffiro uscirà in tutta Italia il 24 ottobre, e naturalmente lo troverete anche a Lucca Comics & Games! #RoadtoLucca"

Ricordiamo che questa ristampa di J-POP è la riedizione della serie conosciuta come Pokémon Adventures, un manga scritto da Hidenori Kusaka e composto da oltre 50 volumi. Nel biennio 2016-2017 la J-POP aveva già pubblicato due cofanetti contenenti tre volumi ciascuno, adattamenti dei capitoli Red, Green & Blue e Yellow (nel novembre 2016), e (nell'autunno 2017) dei capitoli Gold, Silver e Crystal. Quelli in procinto di raggiungere il mercato narreranno invece i capitoli Ruby, Sapphire e il capitolo Emerald.