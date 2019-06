J-Pop annuncia il prossimo arrivo di Mushrooms in Love!

La J-Pop è un'azienda che stupisce spesso, un editore che possiede nel suo catalogo un numero consistente di titoli anche piuttosto curiosi. L'ultima di queste opere ha un titolo che è tutto dire, Mushrooms in Love, che scalderà il vostro cuore grazie a spore sentimentali.

Dopo aver annunciato appena un mese fa l'arrivo in Italia del manga di Ryu nelle Caverne, un nuovo fumetto dal Sol Levante sta per arrivare a colmare di puro amore funghifero le fumetterie e librerie di tutto il Paese, in occasione del Milano Pride. Firmato Mushrooms in Love, l'opera cartacea sarà disponibile all'acquisto al partire dal prossimo 26 giugno, data in cui il primo volume sarà disponibile alla modifica cifra di 9 euro e 90.

L'opera yuri di Kei Murayama vuole essere un baluardo di sentimentalismo, dove a fare da sfondo sarà una società ben orchestrata e organizzata. Infatti, i funghi in questione non si riprodurranno solo tramite spore e, di conseguenza, da sole, ma anche tramite l'unione con un'altra donna fungo. Avremo a che fare, dunque, con una storia intensa, in cui le piccole protagoniste Ariela ed Eriela, appena sposate, dovranno avere a che fare con le loro differenti tribù, in un tripudio di comicità e complotti che non potete assolutamente perdervi.

