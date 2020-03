J-Pop annuncia il romanzo Final Fantasy VII: On The Way To a Smile

Dopo aver testato con mano il gameplay del remake di Final Fantasy VII tramite una demo finalmente accessibile a tutti, ecco che una nuova notizia trapela dai canali ufficiali dell'editore nostrano J-Pop. Un attesissimo romanzo sta per compiere il suo debutto sul suolo italiano.

Appena qualche ora fa, Square Enix rilasciava al download la demo di uno dei baluardi della software house nipponica per questo 2020, il mastodontico remake di Final Fantasy VII, uno dei videogiochi più cari agli appassionati della saga della "fantasia finale". In onore di questo piacevole avvenimento, J-Pop ne ha approfittato per annunciare l'omonimo romanzo intitolato "On the Way To a Smile", scritto nondimeno dallo sceneggiatore originale del gioco, Kazushike Nojima.

La storia contenuta nella light novel narra degli avvenimenti accaduti in seguito alla fine del videogioco fino al lungometraggio animato Final Fantasy VII Advent Children, disponibile su Netflix e che potete riscoprire tra le pagine di Everyeye tramite la nostra recensione completa. Il romanzo sarà disponibile a partire dal 18 marzo nelle migliori fumetterie e librerie, un'occasione da non perdere per tutti gli amanti della mitica saga videoludica.

Vi ricordiamo, a tal proposito, che il remake di Final Fantasy VII debutterà ufficialmente il 10 aprile 2020, a seguito del rinvio che ha ritardato di circa un mese la distribuzione del gioco. E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio di casa J-Pop, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.