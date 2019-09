J-POP: annunciata l'uscita italiana di Osamu Tezuka, il fumetto dedicato al Dio dei manga

Buone notizie per tutti gli appassionati di manga perché J-POP, uno dei principali editori italiani, ha recentemente annunciato l'uscita di "Osamu Tezuka", la biografia del cosiddetto Dio dei manga curata dal suo ex assistente Toshio Ban. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo dunque a dare un'occhiata al Comunicato Stampa ufficiale.

"Milano, 20 settembre: Il prossimo 25 settembre in tutte le fumetterie e librerie arriva il primo volume della biografia a fumetti del Dio del manga Osamu Tezuka.

L’opera di Toshio Ban, storico assistente del maestro, in collaborazione con Tezuka Production, attraverso un arco di oltre sessanta anni, mette in luce l’eccezionale vita di Tezuka diventa anche specchio dell'evoluzione del manga, dalle origini alla sua forma contemporanea.

Osamu Tezuka ci ha lasciato un numero incredibile di opere: circa 150.000 tavole di fumetti, più di sessanta produzioni animate e un mondo di personaggi e icone che caratterizzano tutt’oggi la cultura giapponese. Com’è arrivato a creare tutto questo? Accurata e appassionante, questa biografia a fumetti racconta le avventure e le disavventure di un semplice ragazzo di Osaka che diventerà uno dei più importanti mangaka della storia. «Questa serie racconta l'incredibile vita del Dio dei Manga, da quando era solo un ragazzino prodigio fino ai sogni realizzati sull'animazione», dice Jacopo Costa Buranelli, direttore letterario di J-POP Manga. «Questo importante bio manga ci accompagna prima nella cameretta, poi nello studio e infine nel mondo del grande creativo di fama mondiale. Fondamentale per apprezzare e per aprire nuovi orizzonti sul fumetto giapponese»".

Il primo Volume dell'opera sarà disponibile dal prossimo 25 settembre in edicola e in fumetteria per un prezzo di 10,90€.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete l'opera? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui invece vogliate dare un'occhiata alle altre uscite settembrili, vi rimandiamo alla news apposita!