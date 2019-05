J-POP ha annunciato l'arrivo in Italia del manga Ryu delle Caverne

Nel corso della giornata odierna, J-POP ha ufficialmente annunciato a tutti i suoi fan tramite un comunicato ufficiale che Ryu: Il Ragazzo delle Caverne, manga di Shōtarō Ishinomori uscito tra il 1969 e il 1970, tornerà in Italia in una nuova edizione che saprà sicuramente far felici molti lettori.

Il protagonista dell'opera, Ryu, è un ragazzo diverso dagli altri esseri umani. Vive in un mondo primitivo, dove a dettare legge è solo la forza dei dinosauri. Mosso dalla sete di vendetta, il ragazzo parte alla ricerca di sua madre: durante il viaggio incontrerà degli amici, una ragazza in cerca del fratellino, e dovrà affrontare vari e diversi nemici, umani e animali – soprattutto il grande e pericolosissimo tirannosauro con un solo occhio.

Il direttore letterario di J-POP Manga, Costa Buranelli, ha dichiarato:

"Ancora una volta, il grande autore Shotaro Ishinomori si fa ambasciatore della fantascienza in stile manga. La sua opera, il suo ragazzo delle caverne è protagonista di un’epopea avventurosa che diventa universale trascendendo gli stili. Un eroe riesce a distinguersi dai nemici proprio in virtù dei legami che è stato in grado di costruire con gli esseri circostanti. La sua storia oscilla fra la continua formazione di affetti e le pulsioni irrazionali e distruttive tipiche dell'animo umano, in un perenne dualismo che spinge i protagonisti a continui sacrifici. La serie animata è stata pensata negli anni '60, animata nei '70 e arrivata in Italia nei primi anni '80. Come J-POP Manga abbiamo deciso di pubblicare questo capolavoro senza tempo in una nuova edizione pensata in collana con il resto delle produzioni del maestro Ishinomori tra cui Myamotho Musashi e l’opera Hokusai."

Dello stesso autore sono già disponibili Miyamoto Musashi e Hokusai, mentre il cofanetto di Cyborg 009 Conclusion God's War è previsto per l’inizio dell’estate. Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che J-POP ha approfittato del Napoli Comicon 2019 per annunciare le sue future uscite, mentre in queste ultime settimane sono stati annunciati i nuovi arrivi di maggio targato J-POP.