J-POP fa il suo grande annuncio per il Comicon 2022: Dandadan arriva in Italia

Ci sono manga che in Giappone ottengono consensi fin dai primissimi capitoli o in occasione della vendita dei primi tankobon in fumetteria e nei vari store nipponici. È solo questione di tempo quindi prima che arrivino in Italia, in mano a una casa editrice di spessore. Dopo un grande 2021 in patria, Dandadan farà il suo esordio anche da noi.

L'edizione del 2022 del Napoli Comicon, ritornata dal vivo dopo la pandemia che ha costretto a uno stop di qualche anno, si è chiusa con una bomba lanciata in extremis da J-POP. La casa editrice ha rivelato di aver acquisito i diritti di Dandadan, manga di Yukinobu Tatsu che su Shonen Jump+ sta facendo incetta di visite. L'autore è allievo di Tatsuki Fujimoto (mangaka di Fire Punch e Chainsaw Man) e di Yuji Kaku (mangaka di Jigokuraku - Hell's Paradise) e può quindi contare su una vena folle ereditata dai suoi sensei.

Dandadan in questo senso è un manga che mischia azione e occulto con un po' di horror e scene pazze che hanno conquistato già il Giappone. In una sfida tra fantasmi e alieni, Momo e Ken si sfideranno per poi essere uniti in questa battaglia contro l'occulto. Per ora non sono state date altre informazioni, con J-POP che rivelerà altri dettagli su Dandadan nei prossimi mesi.