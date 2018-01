J-POP celebra Devilman Crybaby con un nuovo box da collezione del manga originale

L'editorecelebra l'uscita disu, che arriva oggi 5 gennaio sulla piattaforma streaming, con un fiammante box da collezione che include l'opera originale del grande. Vediamo insieme tutti i dettagli dello splendido cofanetto.

L'editore ha scelto di celebrare così l’uscita di Devilman Crybaby su Netflix: il mitico Devilman del Maestro Go Nagai, una raccolta spettacolare racchiusa in un box da collezione. L’opera sarà disponibile dal prossimo 10 gennaio in fumetteria e per la prima volta in libreria e sarà composta da un cofanetto comprendente cinque tankobon.

Come annunciato durante Lucca Comics & Games 2017 lo scorso novembre, nel corso del 2018 J-POP Manga porterà in Italia anche Devilman Saga, ovvero il capitolo finale di Devilman scritto e disegnato dal maestro Go Nagai. Nel mese di febbraio 2018, invece, l'editore pubblicherà Mao Dante, opera che il maestro Nagai ha pubblicato nel 1971 e che costituisce una sorta di precursore spirituale di Devilman, ispirandone fortemente l'immaginario.

Di seguito la sinossi della serie: il box da collezione sarà disponibile al prezzo di € 37,50.

I Demoni, antichi abitanti della Terra, si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, sterminando la razza umana. Ryo Asuka è convinta che l'unico modo per combattere questa minaccia sia fondere la propria natura con un essere diabolico e assimilarne i poteri. Per farlo, si serve del giovane Akira Fudo. Questa è la storia di un ragazzo costretto a lottare contro violenze e atroci sofferenze.

In libreria, infine, è disponibile un omnibus da collezione che include un commento esclusivo dell'autore. Voi avete già iniziato la visione di Devilman Crybaby su Netflix?