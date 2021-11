J-POP chiude Lucca 2021 con un'ultima, esplosiva sessione d'annunci!

L'edizione 2021 di Lucca Comics & Games è giunta al termine, ma non prima di un'ultima, esplosiva sessione di annunci! Ecco le prossime novità di casa J-POP Manga annunciate nel corso della quarta giornata della manifestazione italiana più blasonata.

In seguito alle novità a tema Tezuka al terzo J-POP Show, il Lucca Comics & Games 2021 dell'etichetta di Edizioni BD si è concluso con altri annunci in grande stile.

Grande novità prossimamente in arrivo è Bisque Doll di Shinichi Fukuda, una love comedy a base di cosplay, cucito e batticuori che presto diverrà un'anime. Altrimenti conosciuto con il nome di My Dress-up Darling, questa serie ancora in corso segue le vicende di Wakana Gojou, un liceale introverso e timido che evita di aprirsi con gli altri per paura che le sue passioni per le bambole e per la sartoria vengano scoperte. Quando però viene scoperto da Kitagawa, tra loro nasce un'amicizia atipica all'insegna del cosplay.

Secondo annuncio è Smile Down the Runway, una serie completa di 22 volumi firmata Kotoba Inoya. La protagonista Chiyuki Fujito sogna di diventare una modella all'altezza di sfilare alla settimana della moda di Parigi. La sua statura, però, non è adatta a raggiungere questo sogno. Il suo compagno di classe Ikuto Tsumura sogna di diventare uno stilista, tuttavia è troppo povero per potersi pagare gli studi. Due persone con un sogno definito irrealizzabile che uniscono le forze per cominciare la loro scalata verso il successo nel mondo della moda.

La sessione annunci J-POP è poi proseguita con Yuzuki-san chi no yon kyoudai, una serie in corso che racconta le vicende di quattro fratelli che affrontano le difficoltà e gli imprevisti di una vita da orfani.

Quarto e ultimo annuncio a Lucca Comics & Games 2021 è Alice in Borderland + RETRY, ri-edizione del manga di successo di Haro Aso che comprende anche il sequel pubblicato nel 2020. Protagonista dell'opera è Alice Ryouhei, il quale, una sera, viene sorpreso da dei fuochi d'artificio. Quell'esplosione accecante e luminosa, porta lui e i suoi due amici a partecipare a dei giochi potenzialmente mortali.

Quale tra queste quattro serie di prossima uscita seguirete? Vi lasciamo infine agli otto annunci della seconda giornata a Lucca di J-POP.