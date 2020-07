J-Pop annuncia: Hellsing, Gon e Il gioco del gatto e del topo tornano presto in libreria

J-Pop Manga non si ferma più, e dopo aver annunciato poche settimane fa l'arrivo di otto nuovi titoli nelle librerie italiane, ha addirittura confermato l'imminente ritorno di tre classici moderni degli anni '90 e 2000: Hellsing, Gon e Il gioco del gatto e del topo. Qui sotto potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice.

8 luglio 2020

Il primo ad arrivare in libreria sarà Gon di Masashi Tanaka, diventato celebre fuori dal Giappone per essere comparso nel videogioco Tekken 3. Nato nel 1991 (o milioni di anni fa), Gon è diventato in poco tempo uno dei personaggi più riconoscibili dei media grazie all'universalità e alle tematiche ambientaliste della sua serie manga: storie mute e godibili da tutti in cui il testardo dinosauro giallo imperversa in un mondo in cui gli umani non sono ancora comparsi, cacciando, giocando ed esplorando.

"Di Gon, senza una sola sillaba, capiamo tante cose", scrive Giovanni Marinovich, Art Director di Edizioni BD, "Sono sempre rimasto sbigottito dalle doppie splashpage in cui il tratteggio degli ambienti prende un che di magico, così sovrannaturale che riesce, lui solo, a essere natura. E a prendere con una delle sue zampe tozze e potentissime un ragazzino e portarlo in mezzo a deserti, crepacci impervi, caverne, praterie, mare aperto... e farglielo capire: ecco come si fa, a comunicare senza le parole".

Oggi l'intera saga viene raccolta in edizione integrale, in tre volumi di grande formato con pagine a colori corredato da box da collezione coda-munito e 5 cartoline (tre incluse nel box e due disponili su richiesta in fumetteria) in cui i dettagliatissimi disegni di Masashi Tanaka possono brillare come meritano.

Lo stesso giorno è anche la volta de Il gioco del gatto e del topo, Il capolavoro di Setona Mizushiro, vincitrice della trentaseiesima edizione del Kodansha Manga Award che ritorna in Italia nella sua edizione definitiva con illustrazioni a colori e il capitolo inedito Hummigbird Rhapsody!

Kyoichi Otomo, traditore seriale, rincontra il suo vecchio compagno di università Imagase. Quest’ultimo, scoperte le sue tresche, pone una condizione per il suo silenzio. Cosa cambierà nella vita di Kyoichi dopo questo rincongiungimento?

15 luglio 2020

Dal 15 luglio torna disponibile Hellsing, in una nuova edizione di grande formato con box completo da collezione! Hellsing, scritto e disegnato da Kōta Hirano, appare per la prima volta in Giappone dal 1998; è il racconto delle vicende di una nobile casata inglese, gli Hellsing, in lotta da generazioni contro i vampiri. Un conflitto così lungo da essersi trasformato in una vera e propria organizzazione paramilitare al servizio segreto di sua maestà. L'ultima erede e leader del casato, Lady Integra, ha poi al suo fianco nella lotta un'arma tanto formidabile quanto impensabile: lo spietato vampiro Alucard!

Ricapitolando, l'edizione integrale di Gon sarà disponibile dall'8 luglio, composta da 3 Volumi (350 pagine l'uno) e acquistabile per €36,00. L'edizione definitiva de Il gioco del gatto e del topo sarà disponibile dallo stesso giorno e acquistabile per €15,00, mentre la new edition box di Hellsing arriverà il 15 luglio e sarà composta da 5 Volumi (392 pagine l'uno), acquistabili singolarmente per €15,00 cad. o in blocco per €75,00.

Tutto chiaro? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri grandi classici, vi ricordiamo che dallo scorso febbraio è disponibile La principessa Zaffiro di Osamu Tezuka.