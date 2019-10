J-Pop conferma l'uscita italiana di Hell's Paradise, il fumetto sarà disponibile da domani

Buone notizie per tutti gli orfani di Tokyo Ghoul perché Hell's Paradise, il manga di Yuji Kaku famoso per aver piazzato quasi un milione e mezzo di copie in appena sei mesi, approderà in Italia nella giornata di domani. Di seguito vi proponiamo il Comunicato Stampa inviatoci dall'editore J-Pop.

"Milano, 15 ottobre: Il 16 ottobre esordisce in fumetteria Hell’s Paradise - Jikokuraku una nuova seria destinata ad appassionare moltissimi lettori!

Dramma avventura e tavole spettacolari: Hell’s Paradise ha davvero tutti gli ingredienti per diventare una nuova amatissima serie! Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, tradito dai compagni durante una missione per ordine del capo villaggio, viene arrestato. In prigione aspetta l’arrivo di un boia che sia in grado di ucciderlo: ogni lama si spezza al contatto con il suo collo, anche se non ho oppone alcuna resistenza, dopotutto è un potente Shinobi. Il desiderio di farla finita è ormai più forte della voglia di lottare, ma la sua carnefice Sagiri Yamada Asaemon gli proporrà la piena assoluzione, in cambio dovrà trovare l’elisir dell’immortalità nascosto in un luogo soprannominato paradiso, una terra magica… e letale. Questa missione risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita".

Hell's Paradise arriverà in tutte le fumetterie aderenti nella giornata di domani, con un'edizione che comprenderà il primo Volume, una spilla e un poster. Per dare un'occhiata alle fumetterie potete cliccare sul link reperibile qui sotto. Nel caso in cui invece foste alla ricerca di qualche altra novità, vi consigliamo di dare un'occhiata al recentissimo Osamu Tezuka.