J-Pop ed Edizioni BD svelano tutte le uscite di marzo 2021, c'è anche Rent-A-Girlfriend

Con una pandemia ancora in corso, J-Pop ed Edizioni BD hanno deciso di far un bel regalo a tutti i loro lettori, proponendo una serie di interessanti novità e tante gradite ristampe disponibili a partire dal mese di marzo 2021. Di seguito potete scoprire tutti i nuovi arrivi, tra cui spiccano Shin Violence Jack, Neun e Rent-A-Girlfriend.

3 marzo

Germania nazista, 1940: il Reichsführer delle SS Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler, sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una missione segreta: i frutti di un esperimento genetico che coinvolge il Führer devono essere eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Neun è solo un bambino… e uno degli obiettivi da eliminare. Il 3 marzo sarà disponibile Neun 1, un thriller storico spietato nato dalla fantasia dell’autore. Torna il maestro Go Nagai con l’atteso Shin Violence Jack Box Vol. 1-2 – Go Nagai Ultimate Edition: la saga del possente Jack, anti-eroe di un mondo sopravvissuto a stento alla catastrofe, continua in questa miniserie inedita.

Sarà inoltre disponibile singolarmente Rent a Girlfriend 01 e continuano Super Hxeros 05, World's End Harem 11, Horimiya 15.

10 marzo

Il 10 marzo continuano molte hit del catalogo J-POP Manga come Danmachi - Light Novel 10, Hanako Kun - I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 05, Il Bisturi e la Spada 6 – Osamushi Collection, Land Of The Lustrous 06 e termina The Quintessential Quintuplets con il vol.14.

17 marzo

Dopo Le Rose di Versailles - Lady Oscar Collection, il 17 Marzo sarà disponibile la nuova serie in 9 volumi della Sensei Riyoko Ikeda La Finestra Di Orfeo: sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l'Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale, la scomparsa del padre. Al centro della vicenda un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta "finestra di Orfeo" si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare... in un amore tragico e infelice! Termina Killing Stalking giunto alla terza stagione: con il vol. 6 in allegato in tutti i canali di vendita sarà disponibile il box vuoto per raccogliere quest’ultima stagione.

Il 17 marzo disponibile inoltre il volume singolo di Shin Violence Jack 1 – Go Nagai Ultimate Edition e continuano Blue Period 04, Dead Tube 15, Hell’s Paradise – Jigokuraku 09, Kingdom 45.

24 marzo

Per Edizioni BD arriva in libreria, fumetteria e negli store online l’atteso PTSD, (Disturbo Post-Traumatico da Stress) è la sindrome diagnosticata a Jun, soldatessa di un conflitto infinito che, dopo essere stata ferita, viene congedata e rimandata in una città dove ormai non ha più una casa. La graphic novel di Guillaume Singelin ha già conquistato i lettori di USA e Francia, con una storia sugli orrori della guerra e il potere della gentilezza. Per J-POP Manga continuano L'impero Delle Otome 12, La Via Del Grembiule - Lo Yakuza Casalingo 05, Lady Oscar Collection - Le Rose Di Versailles 3, So I’m A Spider, So What? 05, Tokyo Revengers 02, Tokyo Revengers 03, Triton 2 – Osamushi Collection.

31 marzo

Con Marzo salutiamo una delle nostre serie più amate e che ci ha tenuto con il fiato sospeso: The Promised Neverland, che si conclude con il vol. 20 ,Continuano inoltre Caste Heaven 6, Golden Kamui 22, Gundam Unicorn 14 – Bande Dessinee, Komi Can't Communicate 04, Rikudo 22, Steins;Gate Zero 5, Sword Art Online - Project Alicization 04.

La prima stagione dell'anime di Rent-A-Girlfriend si è conclusa lo scorso settembre, e una seconda stagione è già stata annunciata. L'arrivo del manga in Italia rappresenta un'ottima occasione per tuffarsi ancora una volta nella particolare storia d'amore raccontata da Reiji Miyajima, che vi ricordiamo essere tutt'ora in corso in Giappone con 19 Volumi pubblicati.

Shin Violence Jack è il reboot della serie di Go Nagai, un'opera che non ha bisogno di presentazioni. Il manga sarà disponibile in un comodo box con entrambi i Volumi. Neun d'altro canto è un'opera un po' meno conosciuta, che ha riscosso tuttavia un buon successo in oriente. J-Pop pubblicherà tutti e 8 i Volumi originali.

Per concludere, la casa editrice ha anche rivelato tutte le ristampe: Ano Hana Box Vol. 1-3, Disegnare i Fumetti in Stile Marvel N.E, La Divina Commedia Omnibus, Girl From The Other Side Vol. 1, 2 e 4, Horimiya Vol. 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 11, Kakegurui Vol. 1 e 2, Land Of The Lustrous Vol. 3, Made In Abyss Vol. 5 e 7, Pokémon La Grande Avventura Box Vol. 14-17, The Promised Neverland Vol. 9 e 16, La Regina D'Egitto - L'occhio Azzurro Di Horus Vol. 4, So I’m A Spider, So What? Vol. 2, Tokyo Ghoul Vol. 1, Tokyo Ghoul:Re Vol. 1, 2, 5, 8, 9 e 15, Trigun Maximum Vol. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e infine Yarichin Bitch Club 2, 3.

Sono inoltre tornate disponibili per intero Ano Hana, Killing Stalking (Stag. I) e The Quintessential Quintuplets.