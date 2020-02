J-POP ed Edizioni BD svelano tutte le uscite previste per marzo 2020, c'è anche Act-Age

Se il febbraio di J-Pop vi è sembrato incredibile allora abbiamo buon notizie per voi, visto che sembra proprio che l'editore non voglia rilassarsi nemmeno con l'arrivo della primavera. Il fenomeno del momento Act-Age e tante altre novità arriveranno nei prossimi 31 giorni: andiamo a scoprirli insieme.

4 marzo

Con l’arrivo di Act-Age 1 conosciamo Kei Yonagi, un’aspirante attrice, in ristrettezze economiche e con due fratelli minori a cui badare. La fortuna gira dalla sua parte quando viene notata da un importante regista. Con il suo aiuto, riuscirà Kei a diventare una stella del cinema? Solo con la prima tiratura, l’esclusiva sovraccoperta in acetato e il segnalibro pellicola cinematografica! Torna in fumetteria Moto Hagio con Marginal 1, che segna l’inizio l'inizio di una nuova serie fantascientifica e post-apocalittica in cui l’umanità è stata sconvolta da un’apocalisse biochimica che ha cancellato il genere femminile dalla faccia della Terra. Termina , inoltre, l’opera in due volumi del maestro Matsumoto I Gatti Del Louvre 2 e continuano Radiation House con il quarto volume, Servamp 14, Gli Spiriti Di Casa, Momochi 16, Ballad X Opera 5, Sao Alicization Manga 3, Golden Kamui 19.

11 marzo

Un nuovo volume Yaoi nel catalogo J-POP, Love Stage 1, manga che ha ispirato l’anime di successo e che racconta la storia di Izumi. Il ragazzo sembra destinato a lavorare nello show business, come tutta la sua famiglia, ma alla popolarità preferisce il sogno di diventare mangaka. Costretto dalla famiglia a recitare nel remake di uno spot a cui partecipò da bambino, rincontrerà Ryoma, il co-protagonista, che dà allora non ha mai smesso di cercarlo! L’11 marzo termina la dolcissima serie yuri, Bloom Into You 8 che arriverà in libreria, fumetteria e rivenditori online con uno splendido shikishi dedicato alla fine della serie! Continuano inoltre The Promised Neverland 14 e World's End Harem 5, 17 anni 2, La Divisa Scolastica Di Akebi 5, Horimiya 12, Devilman Saga 10.

18 marzo

Continua la Osamushi collection con la summa dell'ideale di manga (e di storia) del maestro Osamu Tezuka, Il Bisturi e La Spada! Il Dio del manga racconta la tumultuosa seconda metà dell'800 giapponese attraverso gli occhi di due uomini molto diversi: il fedele samurai Manjiro

Ibuya , legato alle tradizioni, e il medico Ryoan Tezuka (suo antenato), aperto alle innovazioni occidentali. La loro rivalità, che diventerà col tempo amicizia, caratterizza una delle opere più significative del leggendario autore. Il 18 marzo sarà anche la volta di Final Fantasy: dallo sceneggiatore del videogioco originale, arriva un romanzo imperdibile per i veri fan della saga videoludica, Arriva Final Fantasy: On the way to a smile per scoprire cosa è successo ad alcuni dei personaggi più amati tra cui Tifa, Nanaki, Aerith e Sephiroth. Continuano La Fenice 3, La Regina D’Egitto. L’occhio Azzurro Di Horus 2, Gundam Unicorn 11 - Band Desinee.

25 marzo

Il 25 marzo arriva il secondo artbook ufficiale della fenomenale serie da centinaia di migliaia di copie vendute: Tokyo Ghoul Zakki:re, in cui Sui Ishida raccoglie le sue più belle illustrazioni e copertine! Dal creatore di Your Name. e Weathering With You, un romanzo inedito di Makoto Shinkai : La voce delle Stelle. Mikako, scelta per combattere un nemico alieno nello spazio, viaggia a decine di anni luce dalla Terra ma continua a tenersi in contatto con l’amico Noboru grazie a frequenti messaggi. Il tempo stesso, però, tra le galassie si comporta in modo misterioso e il rapporto tra i due si fa quindi sempre più difficoltoso… Continuano Escape Journey 2, Black Night Parade 3, The Rising Of The Shield Hero 14, Rikudo 18, Final Fantasy - Lost Stranger 5, Danmachi Sword Oratoria 11, Dead Tube 13. Per Edizioni BD, l’attesissimo Come La Gente Normale di Hartley Lin che racconta la generazione dei millennial, entrata nel mondo del lavoro: Frances, assistente legale di talento, ma non proprio convinta che il grande studio legale in cui lavora sia il posto giusto per lei, deve vedersela con colleghi perennamente stressati, superiori enigmatici e una migliore amica attrice che sembra non prendere nulla sul serio.

1 aprile

Inizia con aprile l’ultima stagione del capolavoro di Koogi, Killing Stalking 3: la torbida e controversa relazione tra Bum e Sangwoo continua verso il suo indicibile apice, tra crudeltà, violenza e inaspettati momenti di gentilezza che condurranno entrambi gli amanti in una drammatica discesa nella follia! Esordisce inoltre Land Of The Lustrous 1, un seinen attesissimo che combina fantasy, fantascienza e metafisica! Su un pianeta lontano, un popolo di “pietre preziose” dalle sembianze umane è preda del Popolo della Luna, che organizza delle vere e proprie battute di caccia per raccoglierle. In questa società dove saper combattere è tutto, Phos non desidera altro che diventare più forte, potersi difendere e guadagnare il rispetto dei propri compagni. Ma quanti pezzi di sé potrà perdere per raggiungere il suo obiettivo? La sfolgorante saga manga ispirata ai videogiochi di Pokémon continua con due nuovi capitoli, raccolti in un elegante box da collezione, Pokémon la grande avventura box vol. 18-19. Continuano inoltre Re:Zero: Truth Of Zero 10, Hagio Moto - Marginal 2, Super Lovers 12, Ishinomori Re: Cyborg 2.

