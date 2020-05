J-POP ed Edizioni DB: annunciate le nuove uscite di giugno 2020

Dopo le lunghissime settimane che abbiamo dovuto passare in quarantena, la situazione sta ora leggermente tornando alla normalità, con il governo che ha allentato la presa sul lockdown e la popolazione che sta ripopolando le strade, seppur con più accorgimenti rispetto a quanto accadeva in passato.

Queste settimane sono state dure per tutti, in particolare per il mercato e le varie industrie colpite dal blocco totale, uno stato di fermo che ha coinvolto anche l'industria d'anime e manga. Ora che però ci si sta rialzando dopo i colpi subiti, ecco spuntare in lontananza anche i primi annunci su uscite e novità che vedremo per il futuro, con J-POP ed Edizioni DB a fare la parte del leone. Attraverso un comunicato ufficiale, le due etichette hanno infatti svelato le novità che vedremo a giugno, una gran quantità di opere che sapranno fare la gioia di molti utenti.

3 Giugno

A inizio giugno vedremo il ritorno della Osamushi Collection: con Cavie Umane, Osamu Tezuka affiancherà alla realizzazione di lunghe serie quella di short stories in cui dare sfogo alle sue passioni facendo nascere esplosivi racconti sci-fi, western d'atmosfera e thriller all'ultimo respiro. Il 3 giugno arriva anche l’atteso e intenso manga di Your Name, ovvero Earthbound.

10 Giugno

Il 10 giugno si conclude la serie Marginal di Moto Hagio, distopia ambientata nell'anno 2999 nella quale un’intera popolazione femminile sembra sparita e la riproduzione della razza umana grava sulle spalle di una sola donna al centro di un culto religioso di massa. Inoltre, vedrà la luce anche il dodicesimo capitolo di Radiant e Re:Zero – Novel 7.

17 Giugno

Tramite l'etichetta J-POP Manga esordirà invece una nuova serie dalle tinte cupe, Kasane 1, la storia di una ragazza dal volto deturpato, alla quale la vita non ha fatto sconti. Prima di morire, la madre le ha però lasciato il perfetto strumento per la sua rivalsa: un rossetto che permette a chi lo indossa di "scambiare" temporaneamente il proprio volto con quello di chi riuscirà a baciare, oggetto che le permetterà di attuare la sua tanto desiderata vendetta.

Tramite l'etichetta Edizioni BD, invece, vedremo l'arrivo di una nuova biographic novel, ovvero Hedy Lamarr La donna più straordinaria del mondo, storia di una tra le stelle più luminose stelle di Hollywood che però, in realtà, nasconde colpi di scena e segreti che hanno segnato la storia dell’umanità. Inoltre, è stato reso noto che anche diverse altre serie vedranno il sopraggiungere di nuovi capitoli; in particolare, sono stati confermati La Principessa Zaffiro 2, Escape Journey 3, L’eroe è Morto 17, Lovecraft Shadow Out Of Time 2, Radiation House 5.

24 Giugno

Dall’autore dell’amatissimo Girl from the other Side, il 24 giugno è in arrivo Wizdoms, un’antologia dai tratti Boy’s Love che farà felici tutti i fan del suo tratto unico e fiabesco. Nel profondo della foresta si trova una misteriosa scuola di magia, frequentata da uomini bestia di ogni tipo che vivono storie romantiche e ironiche. Il 24 giugno sarà anche la volta di un altro boy’s love dell’autrice Chise Ogawa: Caste Heaven, e dell’atteso e spietato Yakuza Casalingo protagonista de La Via del Grembiule.

Con l’etichetta Edizioni Dentiblù arriva SS Tata di Walter Leoni, il brillante vignettista di Fanpage.it, alla sua prova d’esordio come autore di una graphic novel! Klaus, scienziato del Reich ossessionato dall’idea di clonare Hitler, vive nell’Italia di oggi dove, in effetti, un nazista è una presenza abbastanza moderata. I suoi piani vanno però gambe all’aria quando si ritrova tra i piedi la bis-bisnipotina di colore.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato inoltre annunciato l'arrivo in Italia del romanzo tratto da My Hero Academia: Two Heroes. Inoltre, in queste ultime ore si è cominciato a parlare della possibilità che l'apprezzatissimo The World Ends With You possa ottenere un suo adattamento animato.