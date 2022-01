J-Pop espande il catalogo: tutte le novità nella prima serie di annunci del 2022

Il 2022 si prospetta un anno piuttosto interessante dal punto di vista dell’animazione giapponese, con la parte finale dell’Attacco dei Giganti, e l’attesa trasposizione di Chainsaw Man, e mentre aspettiamo di scoprire quali saranno le grandi sorprese di questi mesi iniziali, J-Pop è tornata con una nuova serie di annunci e novità.

Si tratta nello specifico di 8 titoli che arriveranno sugli scaffali nel corso del 2022, vediamoli insieme nel dettaglio. La prima novità riguarda tre volumi speciali dedicati a Hanako Kun - I Sette Misteri dell’Accademia Kamome di Aida Iro, serie già edita da J-Pop e attualmente in corso in Giappone. Il primo è il volume 0, previsto per febbraio 2022, contenente tre capitoli autoconclusivi dedicati ai protagonisti e il one shot di debutto dell’artista, lo spin-off After School Hanako kun, previsto per la stagione primaverile, e l’artbook ufficiale con ben 170 illustrazioni e molte curiosità ed extra sulla serie.

Passando alle novità inedite è stato presentato Dance Dance Danseur, manga di George Asakura in cui viene raccontata la storia di Junpei, ragazzo appassionato di danza classica che finisce per allontanarsi da questo interesse, e ritrovarlo al liceo, grazie alla sua compagna Miyako. Un manga delicato e sensibile, che riceverà anche una trasposizione animata ad opera dello studio MAPPA.

Considerata una “love comedy letale”, Love After World Domination, prevista per febbraio 2022, si presenta già come una serie divertente e stravagante, basata sulla relazione tra Fudou e Desumi, nemici sul campo di battaglia ma segretamente innamorati l’uno dell’altra. Successivamente troviamo Sentai Daishikkaku di Negi Haruba, autore di Quintessential Quintuplets che stavolta cambia totalmente genere, passando al super sentai e adottando il punto di vista di uno degli invasori del nostro pianeta, deciso ad infiltrarsi tra i terrestri. Un incipit curioso che potremo leggere nell’estate del 2022. Mermaid Prince di Kaori Ozaki, previsto per la primavera del 2022 è un volume unico con tre storie differenti e intime, che esplorano le difficoltà riscontrate nell’inserirsi in una società come quella odierna, adottando anche un’analisi dei legami tra i diversi protagonisti.

L’ultimo annuncio fatto riguarda Miroirs, volume unico che segna il ritorno di Posuka Demizu e Kaiu Shirai, autori della discussa The Promise Neverland, con un insieme di racconti dedicati alla grande stilista Gabrielle Bonheur Chanel, nota come Coco. Ci sono dei titoli che vi interessano tra quelli presentati? Ditecelo con un commento qui sotto.