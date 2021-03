Da Lady Oscar a Osamu Tezuka, i nuovi fantastici annunci di J-POP per il 15 anniversario

J-POP, l'etichetta di Edizioni BD dedita alla pubblicazione di fumetti orientali, nasce nel 2006 e quest'anno festeggia il quindicesimo anniversario. Ecco i titoli presentati oggi sul canale Twitch.

Tra i protagonisti della festosa serata che hai inaugurato il canale Twitch di J-POP vi sono stati Marco Schiavone, Georgia Cocchi Pontalti e Jacopo Costa Buranelli, assieme a svariati ospiti. L'evento è stato un'occasione per annunciare a sorpresa 10 opere che saranno rese disponibili nel corso del 2021. Vediamole di seguito.

86 - Eighty-Six di Asato Asato e Motoki Yoshihara narra la guerra tra la Repubblica di San Magnolia e l'Impero Giad combattuta, da questi ultimi, tramite l'utilizzo di droidi chiamati Legion, e dai primi, coi Juggernaut, unità pilotate dai Colorata una minoranza discriminati dal governo degli Alba. In questa ambientazione si seguiranno le azioni del Colorata Shin "The Undertaker" affidato alla guida di Lena Milìzé appartenente agli Alba. L'uscita del manga che attualmente in patria conta 2 volumi è prevista per Maggio.

Shadows House di Somato esplora i pericoli ed i segreti del mondo della società delle ombre senza volto a cui appartiene la nobile Kate Shadow. Ad essa è affiancata la bambola vivente Emilico che, come le sue simili, ha il compito di ripulire la fuliggine emessa dalla sua padrona. Il manga ancora in corso presenta 6 volumi ed in Italia verrà pubblicato nel mese di Aprile.

Le Rose di Versailles Extra di Riyoko Ikeda è un box con pagine a colori che si va ad aggiungere alla Lady Oscar Collection, di cui venne già pubblicato un cofanetto da J-POP nel dicembre dello scorso anno. Esso contenente numerose storie che approfondiscono l'opera principale. Sarà reso disponibile durante l'Estate.

BJ Alex di Mingwa è il nuovo atteso BL coreano che racconta la cotta di Dong Gyun nei confronti del Cam Boy Alex di cui non conosce l'identità a causa della maschera da lui portata. Presto però il protagonista si troverà al fianco di un uomo molto somigliante al suo ragazzo ideale. La storia giungerà nel nostro paese in Autunno.

Mission: Yozakura Family è il manga edito da Shueisha di Hitsuji Gondaira ed ancora in corso di pubblicazione. Coi suoi 6 volumi narra le vicende del timido Taiyo Asano la cui unica amica è Mutsumi Yozakura. A sconvolgere la vita del protagonista ci sarà la scoperta dello stravagante mestiere della famiglia della ragazza: essi sono infatti abilissime spie. Anche questo manga verrà reso disponibile ad Autunno.

Kusuriya no Hitogoroto – The Pharmacist’s Monologue di Hyuuga Natsu, Ikki Nanao e Nekokurage è la storia di Maomao ragazza che viene venduta come serva nel palazzo imperiale e di cui presto si scoprono le abilità nell'arte delle erbe medicinali. A causa di ciò diventerà assistente assaggiatore delle consorti dell'imperatore. L'uscita dell'opera che attualmente conta 7 volumi è prevista in Estate.

Daisy Jealousy di Ogeretsu Tanaka è uno yaoi in volume unico incentrato sulla relazione tra i due designer di videogiochi Misaki ed il suo rivale Kaname. Anche questo prodotto come il precedente uscirà durante l'Estate.

Pornographic Pictures di Osamu Tezuka un volume unico autobiografico che narra alcune storie sulla società giapponese del dopoguerra. Verrà reso disponibile in Estate.

Yakeppachi no Maria di Osamu Tezuka. Il Dio dei Manga in questo volume di educazione sessuale da vita ad una bizzarra storia in cui il giovane protagonista genera un'essenza definita "ectoplasma" che prende la forma di una bella ragazza. I due dovranno quindi convivere. La pubblicazione è prevista in Estate.

Kaori No Keishou - The Inheritance of Aroma di Asumiko Nakamura. In due volumi narrano il complicato rapporto tra i fratellastri Shinobu e Takezo che durante la vita prenderanno sempre più le distanze fino a che la moglie e il figlio del primo riusciranno a cambiare la situazione.

Per chi fosse interessato si ricordano anche le uscite di J-POP di questo mese.