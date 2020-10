J-POP inonda Lucca 2020 con 24 annunci, da Lady Oscar a inedite opere di Tezuka

Continuano gli annunci di Lucca Changes, la nuova edizione di Lucca Comics&Games, e poche ore fa la casa editrice milanese J-POP ha comunicato tutte le pubblicazioni che andranno a rendere più vasto il loro catalogo. Di seguito riportiamo tutte le 24 opere presentate con data d'uscita e qualche informazione.

Le Rose di Versailles - Lady Oscar Collection , di Ryoko Ikeda. Un'edizione prestigiosa, composta da 5 volumi di 350 pagine l'uno, inseriti in un box da collezione. Uscita prevista per dicembre 2020.

, di Ryoko Ikeda. Un'edizione prestigiosa, composta da 5 volumi di 350 pagine l'uno, inseriti in un box da collezione. Uscita prevista per dicembre 2020. ZOMBIE 100, di Haro Aso e Kotaro Takata, serie già cominciata nel Sol Levante che raggiungerà le fumetterie italiane nella primavera 2021.

NEUN, di Tsutomu Takahashi, serie arrivata da poco al sesto volume in Giappone, da noi prevista per l'estate 2021.

Violence Action, serie scritta da Shin Sawada, con i disegni di Renji Asai, attualmente in corso e che debutterà in Italia nella prossima primavera.

Game of Familia di Mikoto Yamaguci e D.P., già affermata nell'industria con 5 volumi, l'uscita dell'ultima opera dell'autrice di Dead Tube è prevista per la primavera del 2021.

Tra gli altri numerosi annunci che tratteremo dopo, sono state presentate ben 5 opere del Dio dei Manga, il maestro Osamu Tezuka:

Triton , serie inedita in Italia, composta da 2 volumi, prevista tra l'inverno 2020 e l'inizio del 2021.

, serie inedita in Italia, composta da 2 volumi, prevista tra l'inverno 2020 e l'inizio del 2021. Prime Rose, anch'essa composta da 2 volumi, in arrivo tra il 2020 e il 2021.

Brave Dan, volume unico che arriverà sugli scaffali nella primavera 2021.

Vampires, volume unico incentrato sull'horror e l'azione, previsto per la prossima primavera

Black Jack, opera storica di Tezuka, annunciata in precedenza nel 2019 ma rinviata a causa della pandemia, che rivedrà luce nei 15 volumi della nuova edizione J-POP.

Poi troviamo miniserie o volumi unici di nuovi autori, e maestri già affermati:

Number 5, di Taiyo Matsumoto, opera sci-fi composta da 2 volumi, in arrivo nella primavera 2021

Queen Emeraldas , di Leiji Matsumoto, la nuova serie del papà di Capitan Harlock arriverà nel 2021 in 4 volumi.

, di Leiji Matsumoto, la nuova serie del papà di Capitan Harlock arriverà nel 2021 in 4 volumi. Sex & Fury, volume unico firmato da Bonten Taro, previsto per il 2021.

Shounen no na wa Gilbert, di Keiko Takemiya, un romanzo che racconta l'esperienza e la vita di un mangaka negli anni '70, in arrivo nel 2021.

Nora to Zasso di Keigo Shinzo, un box di 4 volumi in uscita nella primavera del 2021.

My Broken Mariko, di Waka Hirako, un volume unico che potrebbe uscire a dicembre del 2020.

Parasite in Love, un box di 3 volumi della nuova opera di Yuuki Hiotate e Sugaru Miaki, previsto tra il 2020 e il 2021.

Rent-A-Girlfriend di Reiji Miyajima , serie attualmente in corso e arrivata al 17esimo volume, in arrivo in Itala prima della fine dell'anno.

, serie attualmente in corso e arrivata al 17esimo volume, in arrivo in Itala prima della fine dell'anno. Metamorphose No Engawa, box di 5 volumi dell'opera di Kaori Tsurutani, in arrivo nella primavera del 2021.

A Lotus Flower in the Mud, volume unico di Tamekou, in arrivo tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

Jealousy, serie firmata da Scarlet Beriko, che arriverà sui nostri scaffali nella prossima primavera.

Red Theatre, di Chise Ogawa, volume unico previsto per i mesi primaverili.

Shangri-La no Tori, con attualmente 2 volumi pubblicati, l'opera di Ranmaru Zariya arriverà da noi in primavera.

MADK, di Ryo Suzuri, prevista nuovamente per la prossima primavera.

Come ultimi annunci sono state presentate due opere di Hana Hasumi, la prima una serie attualmente in corso, dal titolo Pendulum: Jujin Omegaverse, e la seconda è un volume unico, Remnant: Kemonohito Omegaverse, entrambe previste per la prossima primavera, e vi lasciamo a tutti gli annunci di Star Comics fatti durante Lucca Changes.