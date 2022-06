J-POP Manga annuncia i due volumi unici di The Promised Neverland

Attraverso un comunicato stampa diffuso sui propri social media ufficiali, J-POP Manga ha rivelato che nellle fumetterie e librerie italiane, presto debutteranno i due volumi unici di The Promised Neverland, il cult di Posuka Demizu e Kaiu Shirai.

L'annuncio ufficiale dell'etichetta dedicata ai manga di Edizioni BD arriva dopo una live stream che si è svolta sulla piattaforma di Twitch, e segue a ruota l'annuncio dell'edizione definitiva di Caro Fratello... di Riyoko Ikeda.

Nel corso del prossimo periodo, in Italia debutteranno The Promised Neverland - Short Stories e The Promised Neverland - Storie di amici guerrieri. Questi due volumi unici, ampliano il background narrativo di The Promised Neverland e dei due Grace Field Collection Set già pubblicati in precedenza da J-POP Manga.

In The Promised Neverland - Short Stories, Shirai e Demizu raccontano cinque storie inedite autoconclusive che si sviluppano in un mix di azione, sentimentalismo e amicizia. Nelle pagine conclusive del volumetto, i lettori ripercorrono il finale dell'opera originale in cui Emma, Ray, Norman e gli altri bambini della Grace Field's House si godono la tanto desiderata libertà. Ecco anche le altre uscite di J-POP Manga di giugno 2022.

In Storie di amici guerrieri, invece, che vede aggiungersi la firma di Nanao, seguiamo le vicende di Hugo, nel quale riemergono dolorosi ricordi mentre cerca di salvare Emma. Oltre a questa sua storia, viene rivelato anche il passato di Nigel e Gillian, e viene spiegato l'incontro tra Sonju e Mujika. La terza novel di The Promised Neverland, riunisce racconti dal passato e sviluppa i legami tra le coppie di amici. Se amate l'opera di Shirai e Demizu, non potete farvi scappare questi due volumetti speciali.