J-POP Manga annuncia l'imminente uscita de 'Il Poema del Vento e degli Alberi'

Attraverso un nuovo comunicato stampa, la casa editrice J-POP Manga ci rammenta quest’oggi che il cofanetto da collezione de “Il Poema del Vento e degli Alberi” raggiungerà le librerie e fumetterie di tutto il paese il prossimo 22 novembre. Scopriamo dopo il salto maggiori dettagli sull’opera e sulla sua autrice!

Il 22 novembre J-POP Manga porta in libreria e fumetteria il box da collezione de Il Poema del Vento e degli Alberi, capolavoro di Keiko Takemiya. Un’opera rivoluzionaria e inedita al di fuori dal Paese del Sol Levante che ha dato vita genere Boy’s Love.

Sud della Francia, è la fine del diciannovesimo secolo. Serge, figlio di un nobile francese e di una zingara, si trasferisce nel collegio maschile Lacombrade, dove lo attende l’incontro del destino: quello con il compagno di stanza Gilbert, un ragazzo bellissimo e diabolico. Serge cerca di mostrare la retta via a Gilbert, che conduce una vita dissoluta fatta di rapporti ambigui con gli altri studenti, ma così facendo finisce per attirarsi le loro antipatie.

“Non ho disegnato il Poema del Vento e degli Alberi pensando specificamente a un pubblico di giapponesi”, dice Keiko Takemiya “Alla fine, i personaggi che ho disegnato sono europei, e penso che, probabilmente, a muoverli ci siano valori diversi da quelli dei giapponesi. La mia intenzione era di creare una storia con cui tutti potessero empatizzare, a prescindere dalla propria nazionalità”.

L’autrice Keiko Takemiya è stata la fondatrice, insieme alla collega Moto Hagio, de "Il meraviglioso gruppo dell’anno 24", uno storico collettivo che ha rivoluzionato il genere shojo manga negli anni ’70, trasformandolo da stereotipate novelle romantiche disegnate da autori uomini ai primi successi commerciali creati da donne, passando per temi come la sessualità, il genere, e introducendo concetti impensabili per la mentalità dell’epoca, spianando la strada alla concezione di manga che conosciamo oggi.

Dalle attività del "Gruppo 24" sono nati capolavori come Lady Oscar di Riyoko Ikeda, oltre al genere “Boy’s Love” (fumetti per ragazze a tema LGBT con protagonisti maschili), di cui Keiko Takemiya ha pubblicato le prime storie a fumetti mai commercializzate in Giappone: Il poema del vento e degli alberi è una di queste.

“Il Poema è un’opera unica, che ha segnato un’epoca e dato vita a un intero genere,” dice Georgia Cocchi Pontalti, curatrice del progetto. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Takemiya Sensei, andando a trovarla all'Università Seika di Kyoto dove ricopriva la carica di Rettrice, e dopo tre anni di progettazione ora possiamo finalmente andare in stampa. Questa è un’opera che non può mancare nella collezione di tutti gli appassionati di manga, oltre che negli scaffali dei fan del genere Boy’s Love.”

Il capolavoro di Keiko Takemiya dal 22 novembre arriva in Italia con J-POP Manga in un box da collezione in dieci volumi, ciascuno con il proprio segnalibro da collezione.

Scheda Tecnica

IL POEMA DEL VENTO E DEGLI ALBERI BOX

di Keiko Takemiya

10 VOLUMI - SERIE COMPLETA

FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC. PAGINE - 300 cad. - B/N + COL.

PREZZO - 10,00 € cad.

PREZZO BOX - 100,00 €

Acquisterete la nuova proposta targata J-POP?