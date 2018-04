J-POP Manga annuncia l'uscita di Disegna! - Kakukaku Shikajika e La Pomme Prisonnière

L'editore italiano J-POP Manga annuncia che a partire da oggi, 5 aprile 2018, potremo trovare in libreria e fumetteria il volume unico di La Pomme Prisonnière di Kenji Tsuruta ed il primo numero di Disegna! - Kakukaku Shikajika di Akiko Higashimura.

Scritto da Kenji Tsuruta, Pomme Prisonnière è il nuovo manga, sorprendente e sensuale, di un rinomato autore già molto seguito anche nel Bel Paese. Ambientato in una Venezia onirica, dove la bruma nasconde vicoli in cui possono succedere i fatti più strani, la protagonista della vicenda, Imari, ama i gatti e ha la curiosa abitudine di passeggiare nuda...

Jacopo Costa Buranelli, literaly director di J-POP Manga, ha così commentato l'opera: "La Pomme Prisonnière è un vero e proprio diario d'amore nei confronti di un'esperienza. Come se fosse un libro di poesia a fumetti, con lo stile di un mangaka esperto e talentuoso come Kenji Tsuruta, autore culto già per opere come Le Memorie di Emanon. L'amore di Tsuruta è quello per Venezia, per i gatti, per le figure femminili un po' adolescenziali, perse per un mondo onirico dove oriente e occidente si incontrano. E dove letteralmente vivono in simbiosi. L'erotismo che Tsuruta da sempre infonde nei suoi disegni si potrebbe definire un erotismo liquido e la Pomme Prisonnière ne è un compendio. Sempre a 'filo d'acqua', come suggerisce la traduzione del sottotitolo 'hitahita' il suono onomatopeico giapponese di qualcosa che sta andando sott'acqua, nei primi capitoli".

Composto da 192 pagine in bianco e nero, l'albo autoconclusivo è acquistabile da oggi a soli €9.90 e presenta anche una sezione a colori con tributi di autori del calibro di Hiroaki Samura, Katsuya Terada e Asumiko Nakamura.

Vincitrice dei prestigiosi premi quali Manga Taisho ed il Japan Media Arts Festival, “Disegna! - Kakukaku Shikajika” è un'opera autobiografica in cinque volumi in cui Akiko Higashimura racconta il percorso intrapreso per coronare il suo grande sogno: diventare una mangaka. Il racconto dell'autrice parte molti mesi prima dell’inizio dell’accademia del fumetto, ossia dalla consapevolezza già in età adolescenziale del proprio talento, per arrivare alle prime, sfortunate bocciature agli esami; dai faticosi anni in cui era impiegata di giorno ed aspirante fumettista di notte, fino ai primissimi successi.

Composto da 160 pagine, il volume è venduto € 7.90.