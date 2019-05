J-POP manga annuncia le uscite previste per il mese di maggio 2019

La casa editrice J-POP Manga, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato le date d'uscita ed il prezzo dei volumi che saranno disponibili a partire dal mese di maggio 2019. Stiamo parlando di Neon Sign Amber, Blood Bank 2, Girl from the Other Side e, soprattutto, The Promised Neverland. Di seguito maggiori informazioni.

NEON SIGN AMBER - Di Ogeretsu Tanaka

Il 15 maggio arriva in libreria e fumetteria l’attesissimo Neon Sign Amber, dall’autrice di Yarichin Bitch Club, Tanaka Ogeretsu. A renderla famosa in Italia è stato il suo stile leggero e ironico. Considerata tra le più valide autrici di opere yaoi, Tenaka Ogeretsu utilizza i suoi lavori anche per affrontare tematiche come omofobia, bullismo e amore non convenzionale.

Neon Sign Amber, fa parte proprio di questo filone, e vede protagonisti Yusuke Ogata, un usciere di un night club introverso e inespressivo, considerato da tutti come una persona priva di emozioni, e Masaki Saya, un donnaiolo, che si scoprirà frivolo solo all’apparenza perché segnato da un passato che lo ha visto vittima di episodi di bullismo per la sua omosessualità. Quando i due si incontreranno al di fuori del locale dove lavora Yusuke, la loro vita cambierà radicalmente.

Prezzo: € 6,50

ISBN 9788832758191

Sinossi: Nella discoteca in cui lavora, Ogata incontra Saya, un ragazzo appariscente dalla pelle ambrata che cambia donne in continuazione. Pian piano, però, Ogata scopre che Saya è tutt'altro che un ragazzo frivolo, e anzi è tremendamente gentile e bravo in cucina. Si ritrova così a provare attrazione nei suoi confronti, ma non sarà semplice da gestire questo nuovo sentimento.

THE PROMISED NEVERLAND 9 - Di Kaiu Shirai, Posuka Demizu

Un’altra imperdibile sorpresa del 15 maggio sarà The Promised Neverland: siamo al volume numero 9 della saga diventata ormai un best seller. Cosa accadrà ai bambini destinati a non avere un futuro?

Prezzo: € 5,90

ISBN 9788832758283

Sinossi: Emma viene condotta nella stanza segreta di Goldy Pond, dove aprirà una porta che è rimasta chiusa a lungo. Finalmente si scopriranno le vere intenzioni di William Minerva... Cosa accadrà ai nostri bambini in fuga?

BLOOD BANK 2 - Di Silb

Il 22 maggio tornano i vampiri di Blood Bank 2, il fortunato webcomic coreano.

Prezzo: € 9,90

ISBN 9788832757736

Sinossi: In un mondo controllato dai vampiri le banche del sangue, le "blood bank", sono un servizio essenziale. In una di queste lavora One, umano in grado di resistere all’oscuro fascino dei succhiasangue. Finché non riceve la visita di Shell, figlio di un importante vampiro che si dimostra molto interessato a lui…

GIRL FROM THE OTHER SIDE 3 - Di Nagabe

Il 29 maggio arriverà in fumetteria il terzo volume di Girl from the Other Side, la serie dai toni fiabeschi e dark.

Prezzo: € 6,50

ISBN 9788832758580

Sinossi: Il cuore di Shiva si riempie di emozione quando si imbatte nella nonna che credeva di non rivedere mai più... Ma il loro futuro appare avvolto nell'oscurità. Tra il nitrire dei cavalli e le voci basse e gelide che risuonano per le strade, quale sarà il destino della bambina ora tornata a casa?

E voi, quali opere targate J-POP Manga contate di acquistare durante il mese corrente?