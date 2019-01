J-POP Manga annuncia le uscite previste per il mese di gennaio 2019

Attraverso un nuovo comunicato stampa, la casa editrice J-POP Manga ha annunciato le opere a fumetti che potremo sfogliare nel mese di gennaio 2019. Fra queste trovano spazio i capolavori di Osamu Tezuka e The Promised Neverland, che ha recentemente ispirato una serie d’animazione. Tutti i dettagli dopo il salto!

Milano, 15 gennaio: Il 2019 di J-POP Manga sarà ricchissimo di novità, titoli straordinari e imperdibili sorprese. Il 16 gennaio arrivano in libreria e fumetteria Voci e altre Storie del maestro Junji Itō e un nuovo inedito per la Osamushi Collection dedicata al Dio del Manga: Delitto e Castigo arricchita da una postfazione di Giorgio Fontana (Premio Campiello 2014). Con questo lavoro Osamu Tezuka accetta e vince la difficile sfida di adattare a fumetti un immortale capolavoro della letteratura, Delitto e Castigo appunto, dello scrittore Fëdor Dostoevskij.

Ma non finisce qui. Gennaio sarà un mese davvero denso. Dal 23 gennaio sarà disponibile La mia prima volta (My lesbian Experience with loliness), un manga autobiografico, sincero, toccante e divertente l’autrice non esita a parlare della sua battaglia contro la depressione, dell’esplorazione della sua sessualità e delle difficoltà nel trovare il proprio posto nella società.

Ma un’altra imperdibile sorpresa del 23 gennaio ve la regalerà The Promised Neverland: in occasione dell’uscita del settimo volume della serie, e per celebrare l’inizio del nuovo anno, J-POP Manga ha riservato alcune sorprese ai propri lettori. I fan della serie di successo troveranno allegato al volume (in tutti i canali: fumetterie, librerie e online) una mappa segreta a tiratura limitata.

E per chiudere il mese in bellezza, il 30 arrivano Girl from the Other Side, unaserie dai toni fiabeschi e dark, impreziosita da uno stile di disegno che ne accentua le atmosfere oniriche e Bloom into You, in Giappone già un anime di successo,

In esclusiva in fumetteria, con questi due nuovi titoli, arriveranno le cartoline di Girl from the Other Side e il Poster di Bloom into You.

Voci e Altre Storie

Nella seconda serie di racconti scelti e commentati dal mangaka, con tanti contenuti speciali, sono le situazioni e le azioni quotidiane a rivelare orrori innominabili. Un semplice bagno rilassante può diventare un’esperienza da incubo, mentre un’innocua lumachina è in grado di possedere e portare alla follia un essere umano. Tra body horror, presenze inquietanti e orrore cosmico, continuano le storie brevi più spaventose del maestro giapponese!

Scheda Tecnica

JUNJI ITO COLLECTION - VOLUME UNICO

FORMATO - 15X21 - BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE - 340, B/N

PREZZO - 15,00 €

Delitto e Castigo

L’adattamento a fumetti del capolavoro di Fedor Dostoevskij realizzato dal Dio del Manga! All’alba della rivoluzione russa, un giovane studente uccide una vecchia strozzina odiata da tutti. Anche se un uomo innocente viene arrestato, l’assassino si immerge in una riflessione sul delitto, le sue conseguenze e la pubblica utilità di gesti come il suo, che dovrebbe superare il valore di una meschina vita umana…

Scheda Tecnica

DELITTO E CASTIGO di OSAMU TEZUKA

VOLUME UNICO

FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC. PAGINE - 140, B/N

PREZZO - 10,00 €

I titoli già disponibili della Osamushi Colleciton: I.L la ragazza dai mille volti; I Tre Adolf; Barbara; MW.

La mia prima volta

Il manga evento che ha conquistato premi su premi nel 2017! In questo memoir, di Kabi Nagata, autobiografico sincero, toccante e divertente l’autrice non esita a parlare della sua battaglia contro la depressione, dell’esplorazione della sua sessualità e delle difficoltà nel trovare il proprio posto nella società.

Scheda Tecnica

VOLUME UNICO

FORMATO - 15x21 - BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE - 142, BICROMIA

PREZZO - 10,00 €

The Promised Neverland

Il grande successo shonen dalle pagine di Weekly Shonen Jump. In una splendida villa circondata da un bosco proibito vivono Emma, Norman, Ray e altri giovani orfani, accuditi da un’amorevole “Mamma”. Tra giochi, lezioni e test, il momento in cui uno di loro lascia la villa per venire adottato è sempre accolto con una certa tristezza... che si tramuta in orrore quando i tre scoprono il terribile destino a cui andranno incontro e il vero significato del marchio sul loro collo!

Scheda tecnica

10 VOLUMI - SERIE IN CORSO

FORMATO - 12X16,9 - BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE - 192 B/N + COLORE

PREZZO - 5,90 €

Girl From The Other Side

In questa serie di Nagabe dai toni fiabeschi e dark, impreziosita da uno stile di disegno che ne accentua le atmosfere oniriche, il mondo è diviso in due: la parte dei sani e quella dei malati. Questi ultimi sono stati trasformati da un misterioso morbo in esseri contorti e mostruosi, e il semplice contatto fisico è veicolo di contagio. Insieme a una di queste creature, rimasta (almeno interiormente) del tutto umana, vive una bambina che non ha più un posto dove andare. Qual è la sua storia? E chi sono le persone sulle sue tracce?

Scheda tecnica

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO

FORMATO - 12,4X18 - BROSS.

PAGINE - 178, B/N + COLORE

PREZZO - 6,50 €

Bloom Into You

Yu ha bisogno di consigli su come respingere con garbo le attenzioni dei pretendenti.

Chi meglio per darle consiglio di Nanami, la presidentessa del consiglio studentesco, ragazza dal carattere fermo ed elegante? Con grande sorpresa di Yuu, però, la prossima persona a confessarle di provare dei sentimenti per lei sarà proprio... Nanami! Una storia, d'amore adolescenziale dai toni delicati e dolci firmata da Nio Nakatani.

Scheda tecnica

6 VOLUMI - SERIE IN CORSO

FORMATO - 12x16,9 - BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE - 192, B/N + COLORE

PREZZO - 6,90 €

