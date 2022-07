J-POP Manga, annunciate novità esplosive: arriva Ron Kamonohashi e tanto altro

In attesa delle uscite J-POP Manga del 27 luglio, l’etichetta dedicata al fumetto giapponese di Edizioni BD ha sostenuto una live twitch, che chiude la stagione estiva, in cui ha annunciato delle novità esplosive. Prossimamente, con J-POP Manga arriveranno un nuovo titolo e due chicche per altrettanti suoi titoli di punta.

Durante la live Twitch J-POP Summer Break Party, la casa editrice milanese ha rivelato le sue ultime, spettacolari carte. Nel corso delle prossime settimane, in Italia debutterà Ron Kamonohashi di Akira Amano, ma non solo. Arriveranno anche delle bellissime novità per i fan di Tokyo Revengers e DanDaDan.

Dal celebre autore di Tutor Hitman Reborn!, sta per fare il suo debutto uno shonen a metà tra una commedia e un poliziesco. Ron Kamonohashi di Akira Amano, serie ancora in corso con sei volumi pubblicati in patria, segue le vicende di Totomaru Isshiki, un giovane poliziotto della squadra omicidi che nonostante la tanta volontà si dimostra ancora inesperto. Quando tra le sue mani passa un caso all’apparenza irrisolvibile, gli viene suggerito di chiedere aiuto al brillante Ron Kamonohashi. Egli, fino a qualche anno prima era l’astro nascente della Accademia Blue per detective, ma venne espulso in seguito a un misterioso incidente di cui non ha memoria. Riusciranno, insieme, a risolvere i casi più intricati?

Arriverà nel nostro Paese, il primo character book di Tokyo Revengers, un corposo volume che approfondisce la conoscenza dei personaggi principali, la linea temporale dell’opera, e che porta i lettori a scoprire curiosità inedite. All’interno, è inclusa anche una intervista all’autore Ken Wakui e sketch e storyboard inedite. Il volume, uscirà in bundle con il volume 20 di Tokyo Revengers, con allegato un gadget esclusivo.

Annunciato da J-POP Manga al Comicon 2022, il primo volume di DanDaDan arriverà a settembre con una variant cover esclusiva, di cui è stata fornita un’anteprima. Ken Takakura, è uno studente del liceo che crede nei fantasmi, ma non negli alieni. La sua compagna di classe Momo Ayase, la pensa in maniera diametralmente opposta. Per scoprire chi dei due ha ragione, i ragazzi visitano dei luoghi legati all’occulto e agli avvistamenti UFO. Così, scoprono che, in realtà, nessuno dei due aveva torto.