J-Pop Manga, annunciate a sorpresa sette nuove uscite: c'è anche Kowloon Generic Romance

L'offerta di J-Pop Manga continua ad ampliarsi settimana dopo settimana, e dopo l'interessante annuncio riguardante 86: Eighty Six e Game of Familia, sono già stati rivelati i titoli di altri sette fumetti in arrivo nel prossimo futuro. Gli annunci arrivano direttamente dal canale Twitch di J-Pop, ma al momento non si è parlato di una ipotetica data d'uscita.

In basso potete dare un'occhiata ai sette nuovi titoli, che come potete vedere spaziano da seinen a shonen, abbracciando un po' tutti i generi e target possibili. Nel caso in cui voleste approfondire temi e sinossi di ognuno dei manga in questione vi consigliamo di dare un'occhiata alla live Twitch di J-Pop Manga, dove si è parlato nello specifico dei punti di forza di queste opere.

Nuove uscite J-Pop Manga

Kowloon Generic Romance di Jun Mayazuki (5 Volumi - in corso)

Under Ninja di Kengo Hanazawa (5 Volumi - in corso)

Junji Ito Collection - Ruggito e Nel Suolo di Junji Ito (2 Volumi)

di Junji Ito (2 Volumi) Caro Fratello di Riyoko Ikeda (Volume unico)

Super Mario Bros. MANGAMANIA di Yukio Sawada (Volume unico)

Love from the other side di Nagabe (Volume unico)

The Promised Neverland Artbook di Posuka Demizu e Kaiu Shirai (Volume unico)

Kowloon Generic Romance e Under Ninja sono indubbiamente i pezzi forti della line-up, ma gli appassionati del celebre thriller di Shirai e Demizu saranno felici di poter recuperare lo splendido artbook ufficiale. Tra gli altri, fa piacere vedere due nuove aggiunte alla Junji Ito Collection, soprattutto in vista della nuova serie anime in uscita nel 2022.

