J-POP Manga: annunciati gli ospiti del Lucca Comics & Games 2019!

Al Lucca Comics & Games 2019 arriveranno due ospiti di eccezione: il fumettista francese Tony Valente e la coreana Yudori, entrambi per cortesia dell'editore italiano J-POP Manga. Oltre agli ospiti, J-POP ha svelato anche tre nuovi fumetti in uscita: La Grande Avventura di Astroboy, Quintessential Quintuplets e Il Principe dei Mostri.

Tony Valente è un mangaka francese nato nel 1984 a Tolosa. Nel 2004, a vent'anni, l'autore esordisce nel mondo dei fumetti con la serie fantasy Les 4 Princes de Ganahan (I quattro principi di Ganahan). Nel 2012 inizia a lavorare su Radiant, la sua prima, vera serie di successo. Dopo pochi anni il fumetto diventerà popolare anche in Giappone, dove verrà realizzato un adattamento anime curato da Studio Lerche. Una seconda stagione è attualmente in produzione.

Yudori è una fumettista coreana famosa per aver lavorato ad inizio carriera su The Curious Case of the Ring Brothers e Explorer's Guide to Planet Orgasm. Nel 2016 l'autrice comincia a lavorare sulla sua opera più famosa: Pandora's Choice (La Scelta di Pandora), la storia di una bambina condannata per via del suo aspetto asiatico.

Per quanto riguarda i fumetti, J-POP Manga ha presentato i tre manga sopracitati, oltre all'attesissima light novel di Weathering With You, disponibile in italiano a partire dal prossimo autunno. Per ulteriori informazioni sulle nuove uscite potete consultare il link in calce.

E voi cosa ne dite? Siete soddisfatti? Fateci sapere le vostre impressioni lasciando un commento nel riquadro sottostante!