J-POP Manga, arriva La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà di Kabi Nagata

Nella recensione di La mia prima volta avevamo definito l’opera di Kabi Nagata “sincera e originale”, ma anche goffa dal punto di vista grafico e narrativo. Questi due errori dettati dall’inesperienza dell’autrice, potrebbero non sussistere nel suo nuovo La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà, in arrivo con J-POP Manga.

Il lavoro del mangaka, bellissimo nell’immaginazione di noi lettori, nasconde diverse insidie. Dentro questo mondo complesso, ci porta Kabi Nagata, che dal 23 marzo torna in Italia con una nuova autobiografia. Attraverso un comunicato ufficiale, l’etichetta manga di Edizioni BD ha presentato La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà.

Il terzo volume autobiografico della premiata mangaka, continua il racconto della sua vita. Nonostante il successo delle sue prime due opere, la vita di Nagata non è diventata più facile e i suoi problemi sono sfociati in un blocco artistico. Per scappare dal dolore del non avere più idee, la donna si rifugiò nell’alcool, che le causò una pancreatite acuta e un ricovero di venti giorni.

In La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà, che è solamente una delle tante uscite di marzo 2022 di J-POP, Nagata ricorda i suoi giorni in ospedale, la convalescenza e l’adattamento alla condizione in cui si ritrovò. Disegnare le sue esperienze, è il modo in cui si è salvata.