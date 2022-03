J-POP Manga: arriva la raccolta delle migliori storie manga di Super Mario

Anche chi non è propriamente appassionato di videogiochi, almeno una volta nella vita ha giocato o ha almeno sentito parlare di Super Mario. Dalle console Nintendo, il baffuto idraulico arriva nel mondo dei fumetti con Super Mario Mangamania, che debutta in Italia con J-POP Manga.

Il manga di Super Mario è cominciato nel 1990 dalla matita di Yukio Sawada, autore che ha pubblicato oltre 50 volumi. Le sue migliori storie, sono raccolte in Super Mario Mangamania, collezione dei migliori episodi del personaggio dell’iconico videogame Nintendo.

Le folli avventure di Super Mario, e la sua irresistibile comicità, rivive in una serie di storie che ripercorrono i capitoli più amati del manga con protagonista il baffuto idraulico, suo fratello Luigi, la bella Peach, il cattivo Bowser e tutti i loro amici e avversari. Super Mario Mangamania è solo una delle tante uscite di marzo 2022 di J-POP, un mese ricchissimo in cui ci sarà il debutto italiano di Il Mio Son Goku di Osamu Tezuka.

L’etichetta manga di Edizioni BD presenterà ufficialmente il volumetto in occasione del Super Mario Day, in programma il 10 marzo. In questa occasione, a Milano, presso Feltrinelli Piazza Piemonte, si terrà un evento in compagnia della marketing manager della casa editrice, in cui verrà presentato il manga. Oltre a ciò, è prevista una sfida all’ultimo Mario Kart disponibile su Nintendo Switch. I dettagli della manifestazione, nella pagina ufficiale di J-POP Manga.