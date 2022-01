J-POP Manga, arrivano My Dress-up Darling Bisque Doll e Nuvole a Nord-Ovest

In questo inizio di 2022, J-POP continua a espandere il proprio catalogo con diverse nuove serie in arrivo. Attraverso un comunicato, l’etichetta dell’editore Edizioni BD ha presentato My Dress-up Darling Bisque Doll, manga il cui adattamento anime è recentemente approdato su Crunchyroll, e Nuvole a Nord-Ovest.

J-POP Manga informa i lettori che, dal 26 gennaio, porta in Italia il manga da cui è tratta una delle serie anime del momento, My Dress-up Darling Bisque Doll di Shinichi Fukuda. Con il primo volume dell’opera, in allegato ci sarà un’esclusiva illustration card e una sovraccoperta a doppia facciata.

My Dress-up Darling Bisque Doll è una love comedy incentrata sul cosplay, sull’arte del cucito e sui batticuori. Wakana Gojo, è una liceale introversa e timida, che evita in tutti i modi di aprirsi con i suoi coetanei per paura che essi scoprano la sua passione per le bambole giapponesi e la sua bravura nel cucito. Quando però viene scoperta da Kitagawa, una socievole ragazza che ha ama il cos play, tra loro nasce un’amicizia creativa e diversa dal solito. Ancora in corso di serializzazione, con 8 volumi attualmente pubblicati in patria, il manga verrà venduto a un prezzo di 6,50 euro.

Dopo il recentissimo debutto di Miss Kobayashi’s Dragon Maid con J-POP Manga, l’editore italiano porta nel nostro Paese un’altra serie. Sempre dal 26 gennaio, sarà disponibile il nuovo manga dell’acclamata autrice Aki Irie, Nuvole a Nord-Ovest. Quest’opera, accompagna i lettori in un viaggio in Islanda, attraverso la storia di un ragazzo di origini nipponiche che si trasferisce nella capitale Reykjavik.

Il diciassettenne Kei Miyama nasconde numerosi segreti, e persino il suo lavoro è fatto di misteri. In qualità d'investigatore privato, risolve enigmi e risolve le più disparate, ma l’indagine più difficile deve ancora venire. Che cosa è successo a suo fratello minore? La serie arriva in Italia al prezzo standard di 7,50 euro.