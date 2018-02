J-POP Manga: box di Mao Dante e Kuro e Zelda Volume 3 tra le uscite del 21 febbraio

Oggi, 21 febbraio, è tempo di uscite prestigiose targate: l'editore rilascia infatti in libreria e fumetteria svariate opere e box interessanti come Dance in the Vampire Bund, i Collection Box di Kuro e Mao Dante e The Legend of Zelda Twilight Princess Volume 3 - ma non solo. Vediamo tutti i nuovi arrivi!

Dance in the Vampire Bund sarà disponibile al prezzo di 9,90 euro ed è l’edizione definitiva del manga rimasto fino ad oggi incompiuto in Italia. Quando, dopo millenni nell’oscurità, l’ultracentenaria principessa dei vampiri Mina Tepes (spietata creatura dall’aspetto di una bambina innocente) decide di rivelare l’esistenza del suo popolo al mondo e di comprare a peso d’oro un rifugio sicuro in Giappone, la risposta degli esseri umani fa precipitare la situazione nel caos. L'opera si compone di 7 maxi volumi.

Il collection box di Kuro (20,70 euro) racchiude i tre volumi di una favola gotica dolce e inquietante, allegra e spaventosa. Un'estetica particolare fa da sfondo a una trama sull’amicizia, i segreti e i mostri che si annidano proprio accanto a noi. Chi abita in città sa bene che deve stare lontano dal bosco: e, se proprio vuole entrarci, meglio che non lasci il sentiero, se non vuole finire tra le grinfie di spaventosi mostri!

Un altro, importante box da collezione riguarda Mao Dante (22,50 euro), altro grande capolavoro del maestro Go Nagai, il creatore di Devilman, e che funge proprio da precursore spirituale della storia di Akira Fudo. Con questo manga Go Nagai si ispira alla Divina Commedia per mettere in scena una lotta spietata tra demoni, creature divine ed esseri umani, gettando le fondamenta della sua complessa mitologia. Lasciato incompiuto dall'autore (ma ripreso e terminato con Shin Mao Dante, già pubblicato da J-POP Manga), si tratta di un'opera essenziale che tutti gli appassionati di Go Nagai dovrebbero avere.

Andando avanti, il terzo volume di The Legend of Zelda: Twilight Princess ci porta nuovamente nel mondo in cui una terribile maledizione, scagliata dal Re Del Crepuscolo, colpisce la principessa Zelda e l’Eroe del Tempo Link, costringendo quest’ultimo ad assumere la forma di un enorme lupo. Ma il piano dello spietato sovrano è solo all’inizio…

Le altre uscite targate J-POP del 21 febbraio, peraltro, includono anche Kingdom 33, Kakegurui 3 e Monster Musume 9.