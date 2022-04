J-POP Manga: il box di Sword Art online Progressive tra le uscite del 4 maggio

Dopo aver rubato la scena al Comicon con l'annuncio di Dandadan, J-POP Manga presenta ufficialmente le uscite del 4 maggio. Tra le novità in arrivo con l’etichetta di Edizioni BD, troveremo ben due box da collezione, imperdibili per gli appassionati.

J-POP Manga ha da poco lanciato Dance Dance Danseur, ma presto debutterà un’altra grande serie manga. Dal 4 maggio, nelle fumetterie e librerie italiane arriva il cofanetto di The Iron Hero. Questo, contiene tutti i quattro volumi dell’opera steampunk di Ryo Smiyoshi.

The Iron Hero è ambientato in un mondo in cui tutti nascono con quattro braccia, di cui due fatte di metallo. Quando un demone minaccia la distruzione dell’umanità. Un ragazzo di nome Ashidaka, da tutti bistrattato poiché nato con tutte e quattro le braccia fatte di metallo, raduna un gruppo di combattenti pronti a fermare il demone.

Con J-POP Manga, sempre il 4 maggio, arriva anche Sword Art Online Progressive – Barcarolle of Froth Box Vol. 1-2. In questo box, i lettori trovano i primi due numeri del reboot dell’opera di Reki Kawahara. Dopo aver affrontato il beta test di Sword Art Online, Kirito e Asuna sono pronti ad affrontare la release ufficiale del gioco. Tuttavia, sembra esserci qualcosa che non va.

