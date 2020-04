J-POP Manga e Edizioni BD annunciano le nuove uscite

Il Coronavirus sta minando il mondo intero. Sta colpendo tantissimo la vita delle persone quanto l'economia globale. Questo causerà ripercussioni gravi in ogni settore di produzione, dalle grandi aziende e industrie ai piccoli editori e lavoratori. In un modo o nell'altro il virus sta raggiungendo tutti e se non colpisce la salute mira ai risparmi.

In più, con le necessarie manovre di contenimento che hanno portato a un blocco globale delle attività e della vita privata e pubblica, anche le aziende hanno dovuto abbassare la saracinesca e rimandare qualsiasi attività avevano in corso a data da destinarsi. Noi appassionati di Anime e Manga lo sappiamo bene, dal momento che in Giappone quanto in Italia, le nostre serie preferite sono state bloccate, sia produzioni anime che manga. Come era stato il caso della serie, nel nostro paese molto apprezzata, The Promised Neverland.

Questo è il caso, ad esempio, di Edizioni BD e J-POP Manga che avevano dovuto rimandare tutte le nuove uscite a data da destinarsi. Ma con la fase 2 che si avvicina sempre di più e con il quattro maggio alle porte, piano piano le aziende cominciano a riaprire e ad avviare nuovamente le proprie attività. Non per niente, nella giornata di ieri, le sopracitate case editrici italiane hanno pubblicato il nuovo calendario editoriale, ricco di uscite attesissime.

Come ripota il sito stesso della J-POP, a maggio si riprenderà l'uscita con la novel Final Fantasy VII - On the way to a smile, l'acclamato Land of the Lustrous 1 in un’edizione da collezione da avere, si prosegue con Killing Stalking S3 1, The Promised Neverland 15, Lettera a me stessa - Dopo la mia prima volta, La Regina d’Egitto 2, Quintessential Quintuplets 5, Come la gente normale, Something is killing the children, Once & Future e molto altre serie.

Dice Georgia Cocchi Pontalti, responsabile distribuzione e marketing: “In queste settimane abbiamo lavorato a moltissimi manga e fumetti, anche per aiutare negozi e lettori abbiamo ripensato completamente il calendario editoriale in modo da armonizzare le nostre uscite nelle prossime settimane e continueremo ad aggiornare tutti tramite il nostro sito e i nostri social per eventuali variazioni!”

Ovviamente, sempre come annunciato nella giornata di ieri, tutte le nuove uscite J-POP Manga ed Edizioni BD, saranno disponibili sui vari canali di vendita quali fumetterie, librerie e store online. Proprio come ci tiene a specificare Marco Schiavone, Editor Edizioni BD.

“In questa quarantena, oltre alle pre esistenti rivendite online, molte fumetterie si sono attrezzate per fornire ai lettori servizi di qualità e mirati, con consigli di lettura, spedizioni e consegne a domicilio. Con le prime riaperture in corso, invitiamo i nostri lettori a verificare le opzioni di consegna della propria fumetteria, anche per ricevere le nostre novità comodamente a casa propria.”

Sicuramente questa è una notizia che renderà felici moltissimi appassionati che non vedevano l'ora di poter mettere le mani sulle nuove uscite che erano state annunciate ma che poi erano state rimandate causa Coronavirus.

Cosa ne pensi di questa notizia? Sei tra quelli che aspettava di acquistare qualcuna delle nuove uscire presenti nel catalogo editoriale? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

