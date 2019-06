J-Pop Manga: giungono una valanga di nuovi annunci durante il The London Tour

Il The London Tour recentemente annunciato da parte di J-Pop Manga si è rivelato un'occasione perfetta per permettere alla casa editrice milanese di lasciarsi andare in una lunga serie d'annunci per il mercato nostrano, il tutto tramite un lungo comunicato ufficiale.

Andando più nel dettaglio, Jacopo Costa Buranelli, direttore letterario, e Georgia Cocchi Pontalti, marketing manager, hanno ufficializzato - tramite i social della casa editrice - diversi nuovi annunci e dettagli ulteriori sull'Osamushi Collection dedicata a Osamu Tezuka e relativi alla Moto Hagio Collection annunciata durante il Comicon di Napoli.

La Osamushi Collection si arricchirà nei prossimi mesi de Osamu Tezuka: Una Vita a Fumetti, l’attesissima riedizione de La Fenice, e gli inediti Big X, Ambassador Magma, Prime Rose e Clockwork Apple, tra gli altri titoli. Il primo titolo previsto per la Moto Hagio Collection sarà invece l’inedito Cuore di Thomas a cui seguiranno Marginal, Other World Barbara, Hanshin, Star Red e La Famiglia Poe. Di seguito i titoli e le sinossi dei volumi annunciati:

Il cuore di Thomas (Moto Hagio)

Lanciamo con questo titolo classico del 1974 la Moto Hagio Collection, dedicata a questa maestra del manga, considerata tra le più influenti della storia, amatissima dal pubblico italiano nonostante fino a oggi pochi suoi manga siano arrivati nel nostro Paese. Come Il Poema del Vento e degli Alberi, Il Cuore di Thomas è la storia di un gruppo di ragazzi in un collegio maschile. Il suicidio di uno di loro, Thomas, seguito da una lettera in cui confessa il suo amore per il suo migliore amico, svelerà un magistrale intreccio di intrighi, tradimenti e sentimenti nascosti che porteranno i protagonisti a interrogarsi sull’amore e le sue forme.

Black night Parade (Hikaru Nakamura)

Il ritorno dell’autrice di Saint Young Man! Dopo aver fallito l’esame di ingresso all’università, Hino Miharu si trova costretta a trovarsi un lavoro vero. Avendo passato gli ultimi tre anni intrappolata in un part-time senza speranza, con un capo orrendo e colleghi più giovani che si prendono gioco di lei, ora desidera il lavoro dei suoi sogni… E forse sarà il misterioso “Black Santa” a offrirglielo! O magari no? La “Black Enterprise” del sedicente Babbo Natale dark si rivela un’azienda come nessun’altra al mondo, da cui andarsene sembra impossibile!

Radiation House (Tomohiro Yokumako, Taishi Mori)

Pensate che solo i medici tirino fuori brillanti diagnosi? Ad aiutarli e a studiare ogni centimetro del corpo umano con le loro macchine sono i radiologi, professionisti che devono essere dotati di intuito e occhio di falco. Iori Igarashi è il migliore di tutti, anche se la sua incapacità di gestire l’ego dei dottori lo condanna a girare di ospedale in ospedale… Finché non si ritrova a lavorare sotto una vecchia fiamma! Sarà la svolta? O la tensione tra loro renderà la collaborazione impossibile? Un po’ Dottor House e un po’ Grey’s Anatomy, questo medical drama vi conquisterà con i suoi personaggi e i casi realistici e appassionanti!

17 anni (Seiji Fuji, Youji Kamata)

Hiroki e Takashi, due studenti delle scuole superiori, vengono salvati dall'assalto di alcuni bulli dal famoso teppista Miyamoto, ed entrano a far parte della sua banda. Dopo l'iniziale eccitazione, i due si ritrovano coinvolti in crimini sempre più gravi e iniziano a comprendere cosa significhi davvero dimostrare obbedienza e lealtà al loro brutale soccorritore. Finché la banda non rapisce Sachiko, una giovane studentessa loro coetanea, che diventa oggetto delle più orribili torture da parte di Miyamoto… Riuscirà Sachiko a tornare a casa? Che tipo di persone, o di mostri, diventeranno Hiroki e Takashi? Un racconto che è un vero e proprio pugno allo stomaco, ispirato a un tremendo fatto di cronaca che ha sconvolto il Giappone sul finire degli anni Ottanta.

Junji Ito Collection: Labirinto, Rovina e Circo (Junji Ito)

Continua la serie di antologie dedicate al più noto esponente del manga horror, Junji Ito! Con tre volumi ricchi di racconti terrificanti e sorprendenti che soddisferanno gli appassionati di qualsiasi tipo di orrore: dal body-horror al terrore cosmico, da antiche maledizioni a maniaci omicidi inarrestabili, storia dopo storia Ito si conferma un maestro che alla quantità di pagine prodotte unisce a una qualità fuori scala.

Terra E (Keiko Takemiya)

Mentre alla fine degli anni ‘70 rivoluzionava il fumetto per ragazze con Il Poema del Vento e degli Alberi, Keiko Takemiya stava lavorando anche a un’opera fantascientifica che avrebbe ricevuto i più importanti premi del mondo del manga e della letteratura sci-fi in generale: Terra E. Nel futuro la razza umana, per sfuggire a una Terra sempre più inquinata, si è espansa nel cosmo cedendo però il controllo della società a potenti supercomputer. Le macchine indirizzano ogni aspetto della vita e con spietata efficienza eliminano tutto ciò che ritengono una minaccia. Come i Mu, umani con poteri straordinari che sono costretti a vivere in fuga e hanno un solo desiderio: tornare sulla Terra. Il giovane Jomy è uno di loro…

Kitaro, le storie del terrore (Shigeru Mizuki)

Dopo la prima raccolta, l’autunno porterà tante nuove storie del mitico yokai creato da Shigeru Mizuki! Racconti spaventosi e divertenti, surreali e ricchi di folklore giapponese, che hanno lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario nipponico (e non solo, grazie alle numerose serie animate)!

Hellsing - Nuova Edizione (Kohta Hirano)

Ritorna, rivista e corretta in una nuova veste grafica, l’esplosiva serie a basa di vampiri, conflitti segreti millenari, e combattimenti all’ultima goccia di sangue! Al servizio di Lady Hellsing e di Sua Maestà la regina d’Inghilterra, il non-morto Alucard dà la caccia ai più pericolosi nemici del regno, in una lotta nell’oscurità che va avanti dall’inizio dei tempi. Ma gli ingranaggi sono in moto e, con una nuova spalla al suo fianco, il potente vampiro troverà pane per i suoi denti!

Novel di Neverland - Una Lettera da Norman (Nano, Kaiu Shirai, Posuka Demizu)

La prima light novel spin-off di The Promised Neverland! In questo romanzo arricchito da illustrazioni inedite scopriamo particolari mai raccontati nel manga e nell’anime della vita di Norman, Emma e Ray prima degli eventi che danno inizio alla serie. I giorni felici a Grace Field House, le prime ombre sull’apparente paradiso, i rapporti e le amicizie tra i ragazzi… Come funziona una fattoria d’eccellenza che fornisce la carne migliore ai demoni? Sarà la voce stessa di Norman a raccontarcelo!

La Fenice (Osamu Tezuka)

Iniziata nel 1956 e continuata a più riprese fino al 1988, poco prima della sua morte, la saga della Fenice è una vera e propria summa dell’ideale di manga (e di storia) di Osamu Tezuka. Uno sforzo monumentale, che spazia dal lontano passato agli ultimi anni della civiltà umana seguendo le tracce del leggendario uccello in grado di reincarnarsi e garantire l’immortalità. Presentando decine di episodi appassionanti, romantici, epici e pieni d’azione ma anche di riflessioni filosofiche e sul senso della Storia, i suoi dodici volumi (leggibili singolarmente proprio per la natura episodica) sono serviti al maestro anche per sperimentare soluzioni narrative e grafiche d’avanguardia, dando corpo a un’opera che come poche altre trasmette la passione e l’ispirazione dell’autore.

Even if we can't use magic (Kanna Kii)

Kanna Kii è una delle giovani autrici più interessanti della scena manga, e questa antologia dallo stile moderno e dinamico ne è la prova! Un ragazzo che di punto in bianco lascia il suo lavoro in uno studio di animazione, un gatto animato da una volontà insondabile, due ragazze in gita scolastica che finiscono a un concerto di Idol… Al centro della lente della fumettista ci sono le giornate di un gruppo di amici e di altre persone (e strani animali) che ne incrociano la strada, raccontate con uno stile slice of life surreale e un po’ di magia.

A dream of Cuckoos (Tamekou)

Esordisce in Italia una nuova stella del panorama yaoi, Tamekou! L’universitario Natsuka è da anni innamorato del suo migliore amico, Hakushima. Ma preferisce non rendere partecipe quest’ultimo di ciò, e ripiega quindi su un “amico con benefici” per i suoi bisogni più… terreni. Questo finché le vite del suo amore e del suo compagno di letto non si scontrano in modo inaspettato e, tra scambi di corpi e menti condivise, si forma un triangolo esplosivo e sensuale!

Nega & Posi (Harada)

Due volumi antologici e complementari firmati Harada, la geniale autrice di Yatamomo e Color Recipe! In questa raccolta di racconti, la maestra dello yaoi mette in scena alcune delle sue trovate più sexy ed estreme, una vera chicca per tutti gli appassionati.