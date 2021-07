J-Pop Manga presenta Beyond The Clouds e Tsugumi Project, in arrivo in Italia il 7 luglio

J-Pop Manga ha presentato Beyond the Clouds e Tsugumi Project, due nuove serie targate Ki-oon in uscita in Italia il 7 luglio 2021. Entrambe le opere sono state pubblicate in Francia e in Giappone, riscuotendo un grande successo in entrambi i paesi, e ora sono finalmente pronti ad approdare nel Belpaese con il primo Volume.

Beyond the Clouds 1 è un manga scritto dalla giovane e talentuosa autrice Nicke, attualmente in corso con 3 Volumi pubblicati. La sinossi recita quanto segue: "Nella Città Gialla, una metropoli iper-industrializzata dove il cielo e le stelle sono oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane Theo trova da sempre l’ambiente ideale per mettere a frutto il suo innato talento per la meccanica. Quando soccorre Mia, una ragazza alata, ferita e senza più memoria, la vita di Theo arriva però a un punto di svolta. Con le sue capacità, riparare le ali della giovane non è un problema per lui... ma riportarla a casa sarà tutta un’altra storia! Ha così inizio per i due ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà entrambi più lontano di quanto sognassero: oltre le nuvole!".

Tsugumi Project 1 è un manga scritto e disegnato da Ippatu, anch'esso in corso di serializzazione con 3 Volumi disponibili. Di seguito potete leggere la sinossi pubblicata da J-Pop: "In un Giappone in rovina, abbandonato da più di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati d’elite devono recuperare un’arma misteriosa, dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha preferito schiacciare l’arcipelago giapponese sotto una pioggia di bombe piuttosto che vederne completato lo sviluppo. Lo sbarco però fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle sue forze e con una sola tuta anti-radiazioni per proteggersi, scopre subito che la città non è deserta come previsto…".

Le due serie sono pubblicate a cadenza bimestrale, e J-Pop Manga distribuirà i due Volumi 1 al prezzo di €6,50 l'uno. Nel caso in cui voleste scoprire cos'altro ha in serbo la casa editrice per il mese corrente, invece, vi rimandiamo alle migliori uscite J-Pop di luglio, tra cui spicca anche l'attesissimo romanzo di Death Stranding.