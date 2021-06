J-POP Manga presenta Death Stranding, romanzo tratto dal popolare videogioco di Kojima

Dopo diversi anni dall'uscita in Giappone, finalmente il romanzo in due volumi di Death Stranding, tratto dal popolare videogioco sviluppato da Hideo Kojima, arriva nel Bel Paese con J-POP Manga. L'etichetta, dell'editore Edizioni BD, ha infatti annunciato sui propri social che la novel è appena giunta in Italia.

Dal fortunato videogame di culto Death Stranding, J-POP Manga porta in Italia l'adattamento a fumetti firmato Hitori Nojima, alias Kenji Yano, co-sceneggiatore del videogioco. Il box completo con il romanzo in due volumi arriva in libreria, fumetteria e store online dal 30 giugno.

Classe 1963, Hideo Kojima è uno dei punti di riferimento per il settore videoludico. Creatore del franchise Metal Gear, che dal 1987 al 2018 lo ha visto nei panni di produttore, game designer e director per conto di Konami, nel 2019 è tornato alla ribalta con Death Stranding.

Nojima, già autore dei romanzi di Metal Gear Solid, firma il nuovo adattamento a fumetti tratto dal videogioco di Kojima. La storia riprende quella del videogame, dove il leggendario corriere Sam Porter Bridges viaggia di comunità in comunità per riconnetterle tra loro dopo che una serie di fenomeni soprannaturali, i Death Stranding, hanno distrutto il pianeta. Il romanzo approfondisce aspetti inediti dell'avventura, scavando nel passato dei personaggi.

Ecco la sinossi dell'adattamento a fumetti di Death Stranding. "Il videogame di culto realizzato dal geniale Hideo Kojima è trasportato su carta in un appassionante romanzo in due volumi da Hitori Nojima, già autore degli adattamenti in prosa di Metal Gear Solid. Una serie di fenomeni soprannaturali noti come Death Stranding hanno scosso il pianeta. I sopravvissuti vivono dispersi in micro comunità e toccherà a Sam Porter Bridges, il leggendario corriere con il potere di tornare dal mondo dei morti, rimetterle in contatto tra loro, viaggiando attraverso un mondo devastato e infestato di minacce ultraterrene!".

In precedenza, J-POP ha presentato Star Red e Il Suo Nome Era Gilbert.