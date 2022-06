J-POP Manga presenta Fatti (ancora più) forza, Nakamura! e Hiraeth wa Tabiji no Hate

Nel corso di una live stream su Twitch, J-POP Manga ha annunciato l’imminente uscita di due nuove serie manga a tema LGBTQIA+. In Italia, stanno per arrivare Fatti (ancora più) forza Nakamura! di Syundei e Hiraeth wa Tabiji no Hate di Yuki Kamatani.

A pochi giorni dall’annuncio dei due volumi unici di The Promised Neverland, l’etichetta dedicata ai manga di Edizioni BD presenta due opere volte a sostenere l’edizione 2022 del Pride Month. Fatti (ancora più) forza, Nakamura! e Hiraeth wa Tabiji no Hate sono stati annunciati dalla marketing manager di J-POP Manga, Georgia Cocchi Pontalti, in occasione di una live intitolata “Il manga, grande alleato della causa LGBTQIA+”.

Fatti (ancora più) forza, Nakamura! è l’atteso seguito della commedia scolastica con protagonista il timido Nakamura. Il sedicenne, ha trovato finalmente il coraggio di rivolgere la parola al compagno di classe per cui prova dei sentimenti. Ora, ha stretto amicizia con Hirose, ma quando vede che quest’ultimo scambia dei gesti confidenziali con altri, Nakamura si deprime. Essere vicini alla persona che ti piace, può rivelarsi tanto doloroso quanto stargli lontano, se lui non ricambia i sentimenti. In questo nuovo one shot, tra romanticismo e commedia, Nakamura dovrà farsi nuovamente coraggio. A breve, con J-POP debutterà anche I quattro fratelli Yuzuki.

In Hiraeth wa Tabiji no Hate, in seguito alla scomparsa della sua migliore amica, Mika perde la volontà di vivere e decide di porre fine alla sua inutile, vuota esistenza priva di significato. Quando si lancia in mezzo alla strada trafficata nel tentativo di farsi investire, una particolare coppia di amici la trae in salvo. Questi due, rivelano di essere una divinità e un immortale in cammino verso una terra dove umani ed esseri divini riposano in pace. Mika, decide dunque di seguire la coppia in un viaggio che le farà riscoprire il significato della vita e della morte. Dopo Oltre le Onde, Yuki Kamatani riporta i lettori in una toccante avventura che fa riscoprire se stessi.