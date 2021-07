J-POP Manga presenta Love From the Other Side, dall'autore di Girl From the Other Side

Attraverso una nota rilasciata sul proprio sito ufficiale, J-POP Manga, etichetta dedicata a manga e fumetti dell'editore italiano Edizioni BD, ha presentato Love From the Other Side. Dall'autore di Girl From the Other Side e Wizdoms, arriva la nuova antologia di racconti brevi di Nagabe, mai pubblicata in precedenza in Italia.

Dopo aver portato in Italia Girl From the Other Side, la più nota opera di Nagabe, e l'antologia Wizdoms, J-POP Manga presenta Love From the Other Side, una nuova raccolta di racconti brevi e inediti del mangaka.

Come in Wizdoms, anche nei racconti di questa nuova opera ritroveremo gli animali antropomorfi di Nagabe, insieme a creature fantastiche che si mostrano, per certi versi, in modo anomalo rispetto a come siamo abituati a pensarle. Attraverso il suo tratto peculiare e fortemente soprannaturale, il mangaka utilizza animali e mostri per esplorare le varie forme che può assumere l'amore.

Con queste premesse prende forma la storia di una ragazza in difficoltà consolata da un magnifico uccello. Di un vampiro che di notte balla con una giovane donna. O, ancora, di una ragazza cieca che vive con un mostro che nasconde più di quel che mostra agli occhi altrui.

Love From the Other Side è una toccante raccolta di brevi spiragli di vita, che riprende il tema dell'amore tra creature diverse dal più noto Girl From the Other Side. Le sei storie sono raccolte in un volume unico, di oltre 200 pagine, già disponibile all'acquisto in fumetteria e negli store online.

