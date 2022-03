J-POP Manga presenta Number 5 del maestro Taiyo Matsumoto

L'autore di successo Taiyo Matsumoto, vincitore di numerosi, prestigiosi riconoscimenti, torna in Italia con il suo ultimo successo. A fine marzo, con J-POP Manga debutta il box da collezione di Number 5.

Già autore di Go Go Monster, Tekkon Kinkreet e I gatti del Louvre, il sensei ha firmato Number 5, in arrivo dal 30 marzo con l'etichetta dedicata ai manga di Edizioni BD. L'opera debutta con un atteso box da collezione che ne raccoglie i due volumi. Number 5, è solo una delle tante uscite di marzo 2022 di J-POP Manga.

L'eclettico autore giapponese con Number 5 ha sperimentato un mix futuristico e fantascientifico per raccontare una storia di conflitto e belligeranza tra i suoi protagonisti. Il tema della guerra è particolarmente caro al mangaka, colpito nel profondo da un evento che ha cambiato la storia. I fatti dell'11 settembre 2001 scombussolarono il modo di disegnare di Matsumoto, che prese posizione contro ogni forma di violenza. Questo è un racconto che porta i lettori a riflettere, esattamente come La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà di J-POP Manga.

Number 5 è ambientato in un mondo quasi totalmente coperto da un rovente deserto. Qui, un gruppo di sette persone con capacità eccezionali agisce per mantenere l'ordine. Tuttavia, uno di loro, il miglior cecchino del pianeta, si dà alla fuga con la sua assistente. Ciò, porta a una caotica crisi.