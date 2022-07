J-POP Manga presenta le serie manga in uscita il 27 luglio

Pur senza alcuna novità, J-POP Manga chiude il mese di luglio 2022 in bellezza, con una lunga serie di manga in prosecuzione d’opera. Il giorno 27, i fan italiani salutano uno dei boy’s love più apprezzati e seguiti del momento, Jealousy.

In seguito al debutto di Monotone Blue con J-POP Manga, l’ultima settimana di luglio non porta altre novità. Nonostante ciò, le uscite del 27 luglio sono ugualmente ricche e promettenti.

Il volume 17 di Tokyo Revengers è in arrivo nelle fumetterie italiane. In questo volumetto dell’oepra di Ken Wakui, Takemichi viene eletto comandante dell’undicesima generazione della Black Dragon, sotto diretta richiesta di Inui. Nel frattempo, lo scontro tra la Toman e la Tenjiku è sempre più vicino, e Kisaki porta avanti il suo oscuro complotto.

Arriva Smile down the runa vol. 3. Ikuto, è divenuto un componente dello studio stilistico di Yanagida, che gli chiede il motivo per cui abbia intrapreso questa strada. Incoraggiandolo a non abbandonare il suo sogno nel cassetto, lo informa che il brand parteciperà a una esposizione a cui parteciperanno celebrità, stilisti rivali e compratori.

La nuova edizione di I am a Hero giunge alla quarta uscita. Hideo Suzuki, che sogna di diventare un mangaka ma che all’età di 35 anni è ancora relegato al ruolo di assistente, trova una svolta oscura e sinistra.

Tra le uscite di luglio 2022 di J-POP Manga, troviamo anche Nuvole a Nord-Ovest vol. 4. Kei Miyama custodisce numerosi segreti. Come investigatore privato, è riuscito a ritrovare il suo fratellino, ma un dubbio logorante si insinua nel suo animo. Suo fratello gli nasconde qualcosa, o la morte degli zii è frutto di una pura casualità?

Con il quinto volume, si chiude Jealousy. Akitora, riesce a ritrovare Matsumi. Nel frattempo, Uichi trascorre la sua ultima notte insieme ad Akitora. Prima che i due si rincontrino, passeranno 27 anni.

In uscita anche il nono volume di Infini T-Force di Ukyo Kodachi e della Tatsunoko Production. I leggendari eroi della Tatsunoko, Ken l'Aquila, Tekkaman, Hurricane Polymar e Kyashan, sono riuniti nel team più forte del Giappone.

Infine, tra le novità troviamo anche Sword Art Online 17 – Alicization Awakening e The Iron Hero vol. 4.