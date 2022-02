J-POP Manga presenta Il mio Son Goku del maestro Osamu Tezuka

Presto, J-POP Manga porterà in Italia una delle opere più iconiche del sommo maestro del manga Osamu Tezuka. Parliamo di Il mio Son Goku, l'adattamento a fumetti, secondo la visione del sensei, di uno dei grandi classici della letteratura cinese, "Viaggio verso Occidente".

Attraverso un post pubblicato sui propri social media ufficiali, l'etichetta manga di Edizioni BD ha reso noto che a partire dal 2 marzo arriva nelle librerie, fumetterie e negozi online italiani il primo volume di Il mio Son Goku. L'opera, composta da tre volumi, porta l'illustre firma di Osamu Tezuka, il padre del manga giapponese che ha plasmato intere generazioni d'autori, ed arriva dopo l'annuncio del box J-POP Manga di Alma di Shinji Mito.



Il primo volume, di 340 pagine in edizione brossurata, immerge i lettori nel racconto della scimmia dorata Son Goku. Messa in punizione da Buddha per i suoi comportamenti egoisti e dispettosi, viene salvata dal monaco Sanzohoshi, che poi deve accompagnare nel suo personalissimo viaggio verso l'Inida. In questo cammino formativo, la coraggiosa scimmietta affronterà creature magiche e insidie pericolose.



La casa editrice ha già reso noto che il secondo di tre volumi debutterà nel mese di aprile 2022. E voi, conoscete già questo cult degli anni Cinquanta? Se preferite manga più contemporanei e attuali, ecco l'annuncio J-POP di Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato.