J-POP Manga presenta le uscite di luglio, ecco le novità manga in arrivo

Con il mese di luglio arrivano tante attesissime novità targate Edizioni BD e J-POP Manga. Da Beyond the Clouds e Tsugumi Project, fino a Osaka, 1945 e il box Queen Emeraldas, i lettori potranno combattere l'afa estiva con manga e fumetti per tutti i gusti.

Le novità J-POP cominciano dal 7 luglio, con l'arrivo del poetico Beyond the Clouds 1, un'emozionante saga fantasy adatta a tutti gli appassionati di Made in Abyss. Per gli amanti dell'azione post-apocalittica, arriva Tsugumi Project 1. Questa novità segue la storia di Leon, soldato francese reclutato contro la sua volontà, che viene spedito in Giappone alla ricerca dell'arma che potrebbe aver causato la caduta di Tokyo. Lo stesso giorno arriva anche The Inheritance of Aroma, un'opera forte e ricca di colpi di scena ideale per gli amanti dello yaoi. Il 7 luglio arrivano, infine, Hanako-kun e I sette misteri dell’accademia Kamome 9, Blue Period 6, Land of the lustrous 8, Game of Familia 2, Super HxEros 7. Per Edizioni BD torna Once & Future 3 – La profezia delle gazze di Kieron Gillen e Dan Mora.

Una settimana dopo, il 14 luglio, arriva il secondo luxury box di Lady Oscar. Questo prestigioso cofanetto verrà accompagnato da Black Jack 2 – Osamushi Collection, Hell’s Paradise - Jikokuraku 11, Kingdom 47, La finestra di Orfeo 3, So I’m a spider, so what? 7, Tokyo Revengers 5, Randagi 3, Metamorfosi 1 e Death Stranding 1.

In arrivo il 21 luglio ci sono I diari della speziale 1, Love from the other, Danmachi – Sword Oratoria 17, Kakegurui 14, Komi can’t communcate 8, Super Lovers 13 e Karma of Purgatory 14.

Il 28 luglio è poi il turno del box di due volumi Queen Emeraldas, Osaka, 1945, Zombie 100 – 3, Final Fantasy: Lost Stranger 6, Atom: The Beginning 12, Magical Girl Spec-Ops Asuka 11, Birds of Shangri-La 2, Le Rose di Versailles Encore vol. 6, Metamorfosi 2, Death Stranding 2.

Tornano disponibili, nella prima metà di luglio, le seguenti ristampe:

Rising Of The Shield Hero 5,7

Neun 1

Steins;Gate 1, 2, 3

Steins;Gate Box Vol. 1-3

Randagi Box Vol. 1-4

Randagi 1,2,3,4

Il Libro Delle Maledizioni Di Soichi - Junji Ito Collection

Girl From The Other Side 1,2,4,8,9,10

Black Jack 1

Tokyo Revengers 1,2,3,4

Zombie 100 – 1,2

Neun 2

Horimiya 01

Kakegurui 5,8

My Broken Mariko

Voci e Altre Storie - Junji Ito Collection

La Fenice 3,4,5,6,7

Drifters 1,2,3,4,6.

Golden Kamui 4,7, 8,17, 18,19, 20, 21

My Capricorn Friend

Radiant 1,2,3,6,7,8

Zelda – Twilight Princess 1 ,4, 5, 6, 7.

Blue Period 1,2,3,4

Tokyo Revengers 1,2,3,4

The Quintessential Quintuplets 10

Kemono Jihen 4

Kakekugrui Twin 1-8

Radiation House 1,5,6

Dead Tube 1,3,5,8,9,12

Danmachi 1,2,3

Superlovers 9,10,11

Monster Musume 1

