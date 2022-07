J-POP Manga presenta le uscite del mese di agosto 2022

Il mese più afoso dell'estate è alle porte, ma J-POP Manga non va in vacanza, e anzi, resta vicino ai suoi lettori con una lunga lista di novità. Ecco le uscite del mese di agosto 2022, dell'etichetta dedicata ai manga di Edizioni BD.

Solamente di recente, J-POP Manga ha annunciato delle novità esplosive, ma la dose è stata rincarata con la presentazione del catalogo completo del mese di agosto 2022.

Il 3 agosto, nelle fumetterie, librerie e store online, sotto J-POP Manga, arrivano il decimo volume di Rent-a-Girlfriend e il nono di Miss Kobayashi's Dragon Maid. Proseguono anche Love After World Domination, con l'uscita del quarto volume, Caste Heaven, con il volume 8, Kemono Jihen con il volume 12, e Shadow House con il volume 9.

Dal 10 agosto, arriva Kingdom n. 53 e Under Ninja n. 4. Tra le serie in prosecuzione, troviamo anche Alabaster 2, Mission: Yokazura Family 7, So I'm a Spider so What? 11 e Sword Art Online Project Alicization 5.



L'uscita più attesa del 24 agosto è My Dress-Up Darling volume 5. Lo stesso giorno, continuano Alice in Borderland 4, Buddha 5 della Osamushi Collection e Blue Giant 2. I lettori, troveranno anche I am a hero 4, Komi can't communicate 21, Dance Dance Danseur 5 e Smile down the runway 4.

Il mese, si chiude il giorno 31 con il debutto di Fatti (ancora più) forza, Nakamura!. Arriva anche il nuovo, atteso box di Pokémon La Grande Avventura, che include i volumi dal 20 al 23, Tokyo Revengers 18 e Re: Zero 11. Infine, debuttano I Quattro Fratelli Yuzuki 2 e Chocolatier - Cioccolata per un cuore spezzato 4.