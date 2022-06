J-POP Manga presenta le uscite del mese di giugno 2022

Attraverso il proprio blog ufficiale, J-POP Manga ha presentato le uscite del mese di giugno 2022. Tra nuove hit e attesi debutti, scopriamo cosa dobbiamo attenderci dall'etichetta dedicata ai manga di Edizioni BD.

L'appuntamento di J-POP si aprirà all'Etna Comics, grande evento del Sud Italia in cui verrà presentato in anteprima Radiant Volume 16, il manga europeo di successo di Tony Valente. Per la prima settimana del mese, non ci sono debutti, ma tante serie in corso di prosecuzione. ArrivanO.

Love After World Domination 3;

Shadow House 8;

Jujin Omegaverse: Remnant 6;

SAO Progressive - Barcarolle of Froth 2 ;

; The Iron Hero 3;

BJ Alex 8;

Rent a Girlfriend 9 con omaggio di Reiji Miyajima;

Il 9 giugno, è la settimana di Blue Period 11, ma anche di Canis - Dear Hatter 2, Kasane 13, Kemono Jihen 11, Miss Kobayashi's Dragon Maid 7. La prima novità, è il debutto di Moonlight Invader con J-POP.

Il 15 giugno si prosegue con la Osamushi Collection con il debutto del primo dei due volumi di Alabaster. La miniserie, racconta la storia del villain più cattivo mai creato dal sensei Osamu Tezuka. Proseguono Atom the Beginning 13, Call of the Night 2, Komi can't Communicate 19, Non tormentarmi, Nagatoro! 9, Showa 3 e Kakegurui Midari 4.

La penultima settimana di giugno, debutta Blue Giant 1 di Shinichi Ishizuka. L'opera, dedicata alla musica, ha vinto la 62esima edizione del Shogakukan Manga Award e la 20esima del Japan Media Arts Festival's Grand Prize. Blue Giant arriva in volumi di grande formato e con allegato uno special poster nel primo volume.

Arriva anche l'edizione definitiva di Caro Fratello..., con Kingdom 52, Alice in Borderland 3, Dance Dance Danseur 3, Golden Kamui 27, Magical Girl Spe- Ops Asuka 14, My dress-up darling. Bisque Doll 4, Under Ninja 3 e Moonlight Invader 2.

Il 29 giugno, si chiude con il debutto dell'atteso shojo che ha conquistato il Giappone. In Italia, arriva I quattro fratelli Yuzuki di Shizuki Fujisawa. In questo primo volume del toccante slice-of-life, faremo la conoscenza dei quattro fratelli Yuzuki, rimasti improvvisamente orfani.

In prosecuzione, troviamo poi Smile down the Runway 2, Chocolatier - cioccolata per un cuore spezzato 3, Buddha 4, I am a Hero N.E. 3, Mission: Yozakura Family 6, Tokyo Revengers 16 e The Iron Hero 3.