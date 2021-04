Vampires: il nuovo Volume della Osamushi Collection arriva in Italia il 21 aprile

Dopo Prime Rose, il cui secondo e ultimo volume è disponibile dal 14 aprile, J-Pop Manga arricchisce la Osamushi Collection con Vampires, un’altra opera fondamentale nella carriera del Maestro Osamu Tezuka, il “Dio del Manga”. L'opera è composta da due Volumi, di cui il primo in uscita in fumetteria, libreria e store online a partire dal 21 aprile.

In Vampires, Osamu Tezuka propone una storia che fonde horror e azione alla narrazione del metafumetto. La casa editrice descrive così la storia: "Il giovane Toppei, un "vampiro" che può trasformarsi in lupo, è in fuga dai suoi malvagi simili, che vogliono schiavizzare l'umanità. In cerca di aiuto per ritrovare il padre, scomparso da tempo, Toppei bussa alla porta della... Mushi Production, dove sarà lo stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad aiutarlo nei suoi propositi!". Il prezzo di ognuno dei due Volumi è di €15,00.

J-Pop Manga continua quindi a portare in Italia le grandi opere del "Dio del manga", come parte dell'apprezzatissima Osamushi Collection lanciata nell'ottobre del 2018. La collezione completa conta al momento più di 50 Volumi disponibili, con tantissime opere di successo tra cui La principessa Zaffiro, La Fenice e Kimba.

E voi cosa ne pensate? Recupererete quest'opera? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il 21 aprile arriveranno in edicola anche altre opere di successo firmate J-Pop, tra cui Parasite Love e Zombie 100.